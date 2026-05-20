Қасим-Жомарт Тоқаев ва Уильям Руто Қозоғистон-Кения бизнес форумида иштирок этди
ASTANА. Кazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев ва Уильям Руто Қозоғистон-Кения бизнес форумида иштирок этди. Давлат раҳбари Қозоғистон ва Кения ўртасидаги муносабатлар ҳозирда жадал ривожланаётганини таъкидлади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Бу иккала томоннинг ҳам сиёсий қарорларни бирлаштириш ва икки томонлама алоқаларни мустаҳкамлаш ниятини намойиш этади.
– Президент Уильям Руто билан самарали ва мазмунли музокаралар давомида биз кўплаб соҳаларда ўзаро манфаатли ҳамкорликни чуқурлаштириш ниятимизни тасдиқладик. Шунингдек, биз шерикликнинг янги йўналишларини аниқладик. Ишонаманки, бизнинг иқтисодий алоқаларимиз тез орада ҳақиқатга айланади, — деди Президент.
Қасим-Жомарт Тоқаев иқтисодий шерикликни жонлантириш учун бир қатор ташаббусларни илгари сурди.
– Савдо ва инвестиция соҳасидаги мулоқот учун махсус платформага айланадиган Қозоғистон-Кения бизнес кенгашини ташкил этиш зарур. Бизнес миссияларини мунтазам равишда ташкил этиш компанияларнинг гуллаб-яшнашига ҳисса қўшади. Бизнес масалаларини мувофиқлаштириш учун Кениядаги Қозоғистоннинг фахрий консулини тайинлаш мамлакатларимиз ишбилармонлари ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлашга ҳисса қўшади. Бундан ташқари, транспорт ва логистика инфратузилмасини такомиллаштириш истиқболлари ва янги имкониятлардан фойдаланиш бўйича мутахассислар гуруҳини тузиш таклиф қилинмоқда. Менимча, ушбу чора-тадбирларнинг амалга оширилиши вазирлар даражасида савдо-иқтисодий ҳамкорлик бўйича ҳукуматлараро комиссияни тезлаштириш учун мустаҳкам асос бўлиб хизмат қилади. Шунингдек, биз бизнес ҳамжамияти вакилларидан иборат гуруҳни бизнес амалиётини ўрганиш учун Кенияга юборишга келишиб олдик, — деди Давлат раҳбари.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон ва Кения бир қатор ҳужжатларни имзолади.