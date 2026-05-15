Қасим-Жомарт Тоқаев ва Шавкат Мирзиёев Туркистондаги янги масжидга ташриф буюришди
TÚRKІSTAN. KAZINFORM – Қасим-Жомарт Тоқаев ва Шавкат Мирзиёев Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасидаги биродарлик алоқалари ва маънавий ҳамкорлик рамзи сифатида Туркистонда қурилган масжид билан танишдилар, деб хабар беради Ақорда.
Қуръон ибодат уйининг марказий залида ўқилди.
Масжид Ўзбекистон Президентининг Туркистон аҳолиси ва барча қозоғистонликларга совғаси сифатида қурилган.
Бино анъанавий ислом элементларини замонавий қурилиш технологиялари билан уйғунлаштирган. Фасад ва ички қисм миллий безаклар ва мусулмон хаттотлиги билан безатилган. Минораларнинг баландлиги 61 метрни ташкил қилади.
Ибодатхона янги муҳандислик тармоқлари билан жиҳозланган. Шунингдек, ободонлаштирилган ҳудудда ёритиш тизимлари, дам олиш масканлари ва фавворалар мавжуд.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Президент ТДТнинг норасмий саммитида иштирок этиш учун Туркистон шаҳрига ташриф буюрди.