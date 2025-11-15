Қасим-Жомарт Тоқаев ва Шавкат Мирзиёев қандай ҳужжатларни имзоладилар
TASHKENT. Kazinform — Президентлар музокаралар ва Қозоғистон ва Ўзбекистон Олий Давлатлараро Кенгашининг иккинчи мажлиси якунлари бўйича Қўшма баёнот қабул қилишди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Қасим-Жомарт Тоқаев ва Шавкат Мирзиёев қуйидаги ҳужжатларни имзоладилар:
1.Олий давлатлараро кенгашнинг Қозоғистон Республикаси ва Ўзбекистон Республикаси ҳудудлари раҳбарлари кенгашини тузиш тўғрисидаги қарори;
2.Олий давлатлараро кенгашнинг геология ва кам учрайдиган металлларни қазиб чиқариш бўйича ишчи гуруҳини тузиш тўғрисидаги қарори;
3.Олий давлатлараро кенгашнинг чегаралараро дарёларнинг сув сатҳини башорат қилиш бўйича икки томонлама ишчи гуруҳини тузиш тўғрисидаги қарори.
Ташриф давомида яна бир қатор ҳужжатлар имзоланди, жумладан:
4. Қозоғистон Республикаси Ҳукумати ва Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати ўртасида чегара ҳудудларида Қозоғистон Республикаси ва Ўзбекистон Республикаси фуқаролик ер усти радио хизматлари томонидан фойдаланиладиган радиочастота ҳуқуқларини мувофиқлаштириш тўғрисидаги битим;
5. Қозоғистон Республикаси Ҳукумати ва Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати ўртасида қўшма ҳарбий машқлар ўтказиш тўғрисидаги битим;
6. Қозоғистон Республикаси Ҳукумати ва Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати ўртасида трансчегаравий сув ҳавзаларини биргаликда бошқариш ва улардан фойдаланиш тўғрисидаги битим;
7. Қозоғистон Республикаси Ҳукумати ва Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати ўртасида Қозоғистон Республикаси ва Ўзбекистон Республикаси божхона хизматлари ваколатхоналарини очиш тўғрисидаги битим;
8. Қозоғистон Республикаси Адлия вазирлиги ва Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ўртасида 2026-2027 йилларга мўлжалланган ҳамкорлик дастури;
9. Қозоғистон Республикаси Саноат ва қурилиш вазирлиги ҳамда Ўзбекистон Республикаси Кончилик ва геология вазирлиги ўртасида кончилик саноатида ҳамкорликни ривожлантириш бўйича ўзаро англашув меморандуми;
10. Қўшма инвестиция платформасини яратиш тўғрисидаги доиравий битим;
11. Қозоғистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ва Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ўртасида «Гамма-пичоқ» стереотактик радиожарроҳлик даволаш технологиясидан фойдаланган ҳолда ихтисослаштирилган тиббий ёрдам кўрсатиш соҳасида ҳамкорлик тўғрисидаги меморандум;
12. Қозоғистон Республикасининг "Ижтимоий тиббий суғурта жамғармаси" нотижорат акциядорлик жамияти ва Ўзбекистон Республикаси Давлат тиббий суғурта жамғармаси ўртасида давлат ва мажбурий ижтимоий тиббий суғурта соҳасида ўзаро англашув ва ҳамкорлик тўғрисидаги меморандум;
13. Қозоғистон Республикаси Туризм ва спорт вазирлигининг Туризм саноати қўмитаси ва Ўзбекистон Республикаси Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлигининг Туризм қўмитаси ўртасида 2026-2027 йилларга мўлжалланган туризм соҳасида ҳамкорлик бўйича қўшма ҳаракатлар режаси;
14. Астана шаҳар ҳокимияти ва Тошкент шаҳар ҳокимияти ўртасида ҳамкорлик тўғрисидаги битим;
15. "ҚазМунайГаз" МК АЖ ва "Ўзбекнефтгаз" АЖ ўртасида нефть-кимё соҳасидаги лойиҳаларни биргаликда амалга ошириш бўйича доиравий битим;
16. "ҚазМунайГаз" МК АЖ ва "Ўзбекнефтгаз" АЖ ўртасида "Жарқин" қидирув лойиҳаси тамойиллари тўғрисидаги битим;
17. «Ассамблея жастары» республика жамоат бирлашмаси ва Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи ўртасида ҳамкорлик меморандуми.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев Ўзбекистоннинг энг юқори давлат мукофоти билан тақдирлангани ҳақида хабар берган эдик.