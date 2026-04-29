Қозоғистонда 190 дан ортиқ Чехия компаниялари фаол фаолият юритмоқда
ASTANА. Кazinform — Икки мамлакат делегациялари иштирокидаги музокаралар давомида Президент ўзаро ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш учун катта салоҳият мавжудлигини таъкидлади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
— Мен икки томонлама сиёсий ҳамкорлик ва иқтисодий муносабатлар катта истиқболга эга деб ҳисоблайман. БМТ, ЕХҲТ ва бошқа халқаро ташкилотлар доирасидаги миссияларимиз яқиндан ҳамкорлик қилади ва доимий мулоқотни давом эттиради. Кўп соҳаларда муносабатларимизни ривожлантириш учун кенг имкониятлар мавжуд, — деди Давлат раҳбари.
Қасим-Жомарт Тоқаев Чехия Республикасининг конструктив ва прагматик ташқи сиёсатини юқори баҳолади. Президентнинг сўзларига кўра, икки мамлакат ўртасидаги сиёсий мулоқот кўп қиррали шериклик учун қулай шароитлар яратади. Парламентлараро ҳамкорлик жадал ривожланмоқда.
Давлат раҳбари Чехия Республикаси Қозоғистоннинг Европа Иттифоқидаги асосий савдо шерикларидан бири эканлигига эътибор қаратди.
— Савдо айланмаси динамикаси умид бахш этади. Албатта, биз келажакда савдо-иқтисодий алоқаларни кенгайтириш ниятидамиз. Бугунги кунда мамлакатимизда 190 дан ортиқ Чехия компаниялари, жумладан, Škoda, Omnipol, Tatra ва ZVVZ каби етакчи корхоналар, шунингдек, ишлаб чиқариш соҳасидаги бошқа ишончли ҳамкорлар фаолият юритмоқда. Қўшма лойиҳаларни амалга ошириш учун кўплаб имкониятлар мавжуд, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев ва Андрей Бабиш кичик форматда музокаралар олиб борганликлари ҳақида хабар берган эдик.