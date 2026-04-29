Қасим-Жомарт Тоқаев ва Андрей Бабиш кичик таркибда музокаралар ўтказди
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев ва Чехия Бош вазири Андрей Бабиш кичик таркибда музокаралар ўтказди Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Андрей Бабишга миннатдорчилик билдириб, Қозоғистон жамоатчилиги уни нафақат Чехия Республикасида, балки Европада ҳам таниқли сиёсий арбоб сифатида яхши билишини таъкидлади.
— Икки мамлакат узоқ вақтдан бери яқин ва дўстона муносабатларга эга. Савдо муваффақиятли ривожланмоқда. Икки халқ бир-бирига катта ҳурмат билан қарайди. Биз йирик халқаро тузилмалар доирасида биргаликда иш олиб бормоқдамиз. Бу — жуда муҳим. Элчихоналаримиз фаол ишламоқда. Қулай имкониятдан фойдаланиб, ўзингиз билан катта чехиялик ишбилармонлар делегациясини олиб келганингиз учун Сизга миннатдорчилик билдирмоқчиман. Кеча Астанада бизнес-форум бўлиб ўтди. Ишонаманки, унинг натижалари мамлакатларимиз учун фойдали бўлади. Ўз навбатида, мен кўп қиррали ҳамкорлигимизни янада ривожлантириш учун қўлимдан келганини қиламан, — деди Президент.
Андрей Бабиш Қасим-Жомарт Тоқаевга меҳмондўстлиги учун миннатдорчилик билдирди ва мамлакатимизнинг турли соҳалардаги ютуқларини юқори баҳолади.
— Қозоғистон — Марказий Осиёдаги жуда муҳим давлат. Шунинг учун бу ажойиб мамлакатга ташриф буюриш мен учун катта шараф. Яқинда янги Конституцияни қабул қилдингизлар. Табриклайман! Ишонаманки, бу соҳадаги тажрибангиз биз учун ҳам фойдали бўлади. Қозоғистонга келиш менинг узоқ йиллик орзуим эди. Ахир, 1978 йилда университетни тугатгандан сўнг, Чимкент ва Жамбил (Тараз) шаҳарлари билан алоқалар ўрнатган бўлимда ишладим. Қозоғистон энергетика соҳасида жуда катта мавқега эга мамлакат, у дунёдаги энг йирик уран ишлаб чиқарувчилардан биридир. Бугунги кунда атом электр станциялари тобора муҳим аҳамият касб этмоқда. Шунинг учун мен бу соҳада келишувга эришганимиздан хурсандман. Қозоғистоннинг сунъий интеллект соҳасидаги ютуқлари ҳайратланарли. Икки мамлакатнинг умумий жиҳатлари кўп. Чехия ва Қозоғистон ҳукуматлари ўзаро ҳамкорликни янада ривожлантириш учун астойдил ҳаракат қилишларига ишонаман, — деди у.
Эслатиб ўтамиз, Ақордада Чехия Республикаси Бош вазири Андрей Бабишни кутиб олиш маросими бўлиб ўтди.