Қасим-Жомарт Тоқаев учта стратегик муҳим автомагистрал қурилишига старт берди
ASTANA. Kazinform — Президент Қизилўрда-Саксовул, Улғайсин-Саксовул ва Бейнеу-Саксовул автомагистралларининг ишга туширилишига бағишланган телеконференцияда нутқ сўзлади, деб хабар беради Кazinform агентлиги Ақордага таяниб.
Қасим-Жомарт Тоқаев ўз нутқида мамлакат учун алоҳида стратегик аҳамиятга эга бўлган йирик лойиҳалар қурилиши бугун бошланганини таъкидлади. У транспорт ва логистика саноати муҳим йўналишлар чорраҳасида жойлашган Қозоғистон учун иқтисодий ўсишнинг кучли локомотиви эканлигини таъкидлади.
— Йўллар - бу ҳаёт артерияси. Давлат ушбу соҳани ривожлантиришга доимий равишда устувор аҳамият беради. Бизнинг мақсадимиз — Қозоғистоннинг Евроосиёдаги асосий транзит маркази сифатидаги мақомини мустаҳкамлаш. Мен буни бир неча бор таъкидлаганман. Маълумки, мамлакатимиз Европа ва Осиёни боғлайдиган асосий кўприк бўлиб хизмат қилади. Шарқ ва Ғарб ўртасидаги қуруқликдаги юк ташишнинг катта қисми Қозоғистон орқали ўтади. Шунинг учун замонавий, илғор транспорт тизимини ривожлантириш стратегик мақсад ҳисобланади. Умуман олганда, мамлакат бу йўналишда сезиларли ишларни амалга оширмоқда. Ўтган йили Дўстлик-Мўйинти темир йўлининг иккинчи линияси фойдаланишга топширилди, натижада юк ташиш ҳажми беш баравар ошди. Алмати станциясини айланиб ўтувчи темир йўл линияси ҳам ишга туширилди, бу эса юкларни етказиб бериш вақтини сезиларли даражада қисқартирди. Энг муҳими, бундай йирик лойиҳалар маҳаллий мутахассислар томонидан амалга оширилмоқда, — деди Давлат раҳбари.