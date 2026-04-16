17:22, 16 Апрель 2026 | GMT +5
Қасим-Жомарт Тоқаев Туркияга амалий ташриф билан боради
ASTANA. Kazinform — 17 апрель куни Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Президент Режеп Таййип Эрдоғаннинг таклифига биноан Туркияга амалий ташриф билан боради, деб хабар беради Кazinform агентлиги Ақордага таяниб.
Қозоғистон Президенти Анталия дипломатик форумининг очилишида иштирок этади ва панел сессиясида нутқ сўзлайди. Шунингдек, бир қатор икки томонлама учрашувлар режалаштирилган.
Анталия форуми — сиёсий раҳбарлар, дипломатлар, экспертлар, ишбилармонлар, оммавий ахборот воситалари ва фуқаролик жамияти вакилларини бирлаштирган ҳар йили ўтказиладиган юқори даражадаги халқаро муҳокама платформаси.
Эслатиб ўтамиз, Режеп Таййип Эрдоған Қозоғистонга давлат ташрифи билан келади.