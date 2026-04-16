OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    17:22, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Қасим-Жомарт Тоқаев Туркияга амалий ташриф билан боради

    ASTANA. Kazinform — 17 апрель куни Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Президент Режеп Таййип Эрдоғаннинг таклифига биноан Туркияга амалий ташриф билан боради, деб хабар беради Кazinform агентлиги Ақордага таяниб.

    Тоқаев ва Эрдоған
    Фото: Ақорда

    Қозоғистон Президенти Анталия дипломатик форумининг очилишида иштирок этади ва панел сессиясида нутқ сўзлайди. Шунингдек, бир қатор икки томонлама учрашувлар режалаштирилган.

    Анталия форуми  — сиёсий раҳбарлар, дипломатлар, экспертлар, ишбилармонлар, оммавий ахборот воситалари ва фуқаролик жамияти вакилларини бирлаштирган ҳар йили ўтказиладиган юқори даражадаги халқаро муҳокама платформаси.

    Эслатиб ўтамиз, Режеп Таййип Эрдоған Қозоғистонга давлат ташрифи билан келади.

    Теглар:
    Қозоғистон Президенти Ташқи сиёсат Ақорда Туркия
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
