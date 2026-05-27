Қасим-Жомарт Тоқаев қозоғистонликларни Қурбон ҳайити билан табриклади
ASTANA. Kazinform – Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакат аҳолисини Қурбон ҳайити билан табриклади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Азиз ватандошлар!
Муқаддас Қурбон ҳайити байрами билан табриклаймиз! Халқимизнинг маънавий ҳаётида алоҳида ўрин тутадиган ушбу байрам бутун мусулмон жамоаси томонидан ҳурматга сазовор. Ушбу муқаддас байрам маънавий камолотга йўл очадиган меҳр-оқибат ва хайрия, ўзаро ҳурмат ва ишонч, меҳр-шафқат ва хайрихоҳлик фазилатларини кенг улуғлайди.
Қурбон ҳайити кунларида фуқароларимиз бошқаларга ёрдам бериш, кексаларни ҳурмат қилиш, кичикларга ҳурмат кўрсатиш ва мамлакат келажаги учун умумий масъулиятни ҳис қилиш айниқса муҳимлигини англайдилар. Бу - адолат ва ахлоқ, фикр ва виждон поклигига асосланган ислом таълимотларининг буюклигини тўғри тушунишга ва уларнинг таълимотларини чуқурроқ тушунишга катта ҳисса қўшадиган махсус даврдир.
Пировардида, бизнинг муқаддас динимиз ҳам, юртимиздаги бошқа анъанавий динлар ҳам халқимизнинг маънавий ривожланишига, авлодлар ўртасидаги давомийлик ҳамда жамиятдаги аҳиллик ва бирдамликнинг мустаҳкамланишига асос бўлиб хизмат қилмоқда.
Барчамиз учун мамлакатимиз Суверенитети ва Мустақиллигидан юксак нарса йўқ. Конституция - халқимиз моҳиятининг кўзгуси, миллий ўзига хослигимизнинг асосидир. Шунинг учун мамлакат яхлитлигини мустаҳкамлаш, миллатлараро ва конфессиялараро тотувликни мустаҳкамлаш давлат сиёсатининг жуда муҳим йўналиши, конституциявий вазифадир.
Мамлакат ичида барқарорлик ва тинчликни сақлаш ҳар бир ватанпарвар фуқаронинг фарзандлик бурчидир. Бу - ўзгарувчан дунёда давлатимизни янада ривожлантириш ва адолатли ва фаровон Қозоғистонни яратишнинг ягона шартидир.
Халқимизнинг уйғун бирлиги ва бунёдкорлик руҳи туфайли келажакда ҳам улкан марраларни забт этишда давом этамиз. Мен бунга қатъий ишонаман. Барчангизга соғлиқ ва фаровонлик тилайман!
Қурбон ҳайити байрами қабул бўлсин!