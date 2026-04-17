Қасим-Жомарт Тоқаев катта дипломатик тажрибага эга — Шимолий Македония Президенти
ASTANА. Кazinform – Замонавий дунёдаги мураккаб муаммоларни ҳал қилиш учун дипломатия ролини кучайтириш ва малакали мутахассисларнинг фикрларини тинглаш зарур. Бу ҳақда Шимолий Македония Президенти Гордана Силяновска-Давкова Қозоғистон Президенти ва Туркия Бош вазири билан учрашувдан сўнг айтди.
Шимолий Македония Президентининг сўзларига кўра, келажак ўз-ўзидан келмайди, унга ҳозирдан тайёргарлик кўриш керак. У дипломатия шунчаки фан эмас, балки ҳаёт тарзи эканлигини таъкидлади.
Силяновска-Давкова шунингдек, Қозоғистон Президенти Қосим-Жомарт Тоқаевнинг халқаро майдондаги, айниқса БМТ доирасидаги ишларини юқори баҳолади.
– Мен Президент Тоқаевнинг дипломатия соҳасида жуда бой тажрибага эга эканлигини биламан. У умрининг кўп қисмини БМТда тинчлик учун курашга бағишлади. Бизда кўплаб малакали дипломатлар бор, аммо энди ҳеч ким уларнинг фикрини сўрамайди. Шунинг учун биз дипломатия кучини қайта тиклаш ва келажакни қуриш учун мутахассисларга мурожаат қилишимиз керак, — деди Гордана Силяновска-Давкова.
Эслатиб ўтамиз, Тоқаев панел сессиясида иштирок этиш учун NEST конгресс марказига ташриф буюрди.