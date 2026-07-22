Қасим-Жомарт Тоқаев бир нечта мамлакатлардаги элчиларни алмаштирди
ASTANA. Kazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев бугун, 2026 йил 22 июлда кадрлар ўзгариши бўйича бир қатор фармонларни имзолади.
Давлат раҳбарининг фармонлари билан:
Ерали Луқпанович Тоғжанов Қозоғистон Республикасининг Ўзбекистон Республикасидаги Фавқулодда ва Мухтор элчиси лавозимига тайинланди;
Алибек Асетович Бақаев Қозоғистон Республикасининг Буюк Британия ва Шимолий Ирландия Бирлашган Қироллигидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси этиб тайинланди. Шу муносабат билан у аввалги лавозимидан озод этилди.
Амангелди Газезович Саинов Қозоғистон Республикасининг Руминиядаги Фавқулодда ва Мухтор элчиси лавозимига тайинланди.
Бундан ташқари:
Бейбут Бакирович Атамқулов Қозоғистон Республикасининг Ўзбекистон Республикасидаги Фавқулодда ва Мухтор элчиси лавозимидан озод қилинди;
Ерлик Шакирович Али Қозоғистон Республикасининг Руминиядаги Фавқулодда ва Мухтор элчиси лавозимидан озод этилди.