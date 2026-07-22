KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қасим-Жомарт Тоқаев бир нечта мамлакатлардаги элчиларни алмаштирди

    ASTANA. Kazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев бугун, 2026 йил 22 июлда кадрлар ўзгариши бўйича бир қатор фармонларни имзолади.

    Ақорда
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Давлат раҳбарининг фармонлари билан:

    Ерали Луқпанович Тоғжанов Қозоғистон Республикасининг Ўзбекистон Республикасидаги Фавқулодда ва Мухтор элчиси лавозимига тайинланди;

    Алибек Асетович Бақаев Қозоғистон Республикасининг Буюк Британия ва Шимолий Ирландия Бирлашган Қироллигидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси этиб тайинланди. Шу муносабат билан у аввалги лавозимидан озод этилди.

    Амангелди Газезович Саинов Қозоғистон Республикасининг Руминиядаги Фавқулодда ва Мухтор элчиси лавозимига тайинланди.

    Бундан ташқари:

    Бейбут Бакирович Атамқулов Қозоғистон Республикасининг Ўзбекистон Республикасидаги Фавқулодда ва Мухтор элчиси лавозимидан озод қилинди;

    Ерлик Шакирович Али Қозоғистон Республикасининг Руминиядаги Фавқулодда ва Мухтор элчиси лавозимидан озод этилди.

    Тайинлов Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Элчи Ақорда
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф