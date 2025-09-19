10:00, 19 Сентябрь 2025 | GMT +5
Қасим-Жомарт Тоқаев амалий ташриф билан Нью-Йоркка боради
ASTANА. Kazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев 21—23 сентябрь кунлари амалий ташриф билан Нью-Йорк шаҳрида бўлади, деб хабар берди Ақорда матбуот хизмати.
Президент БМТ Бош Ассамблеясининг 80-сессиясида иштирок этади, қатор давлатлар ва халқаро ташкилотлар раҳбарлари билан музокаралар ўтказади.
Ташриф доирасида АҚШнинг йирик бизнес вакиллари иштирокида давра суҳбати ташкил этилади. Шунингдек, етакчи жаҳон компаниялари раҳбарлари билан учрашувлар ўтказиш режалаштирилган.
