Қасим-Жомарт Тоқаев АҚШ ва Эрон ўртасида эришилган келишувни олқишлади
ASTANA. Kazinform - Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Америка Қўшма Штатлари ва Эрон Ислом Республикаси ўртасида эришилган келишувни олқишлади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
“Ҳозирги мураккаб халқаро вазиятда мазкур келишув ҳам минтақа, ҳам бутун жаҳон ҳамжамияти учун ниҳоятда муҳим аҳамиятга эга. Биз томонларнинг сиёсий иродасини юксак қадрлаймиз, чунки айнан шу ирода ўзаро ишончни тиклаш ва ҳар икки томон учун мақбул ечимларни топиш имконини берди. Шу масъулиятли паллада қатъият ва стратегик ёндашув намоён этган Дональд Трампнинг етакчилигини алоҳида таъкидлаймиз. Шунингдек, Эрон Ислом Республикаси раҳбариятининг конструктив ёндашувини ҳам олқишлаймиз. Қозоғистон ушбу тинчлик шартномасининг имзоланиши Яқин Шарқ ва ундан ташқарида тинчлик ва барқарорлик учун мустаҳкам пойдевор яратишига ишонади”, — деб ёзди Давлат раҳбари ўзининг X ижтимоий тармоғидаги саҳифасида.