Қасим-Жомарт Тоқаев 14 та ҳудудда Tomorrow School тармоғини очди
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари бир қатор таълим ташаббусларини ишга туширишда иштирок этди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Президентнинг топшириғига биноан, 2024 йилда Astana Hub қошида Tomorrow School сунъий интеллект мактаби ташкил этилди. Энди унинг муваффақиятли тажрибаси бутун мамлакат бўйлаб тарқатилади.
Давлат раҳбари видеоконференция орқали 14 та ҳудудда Tomorrow School мактаблари тармоғини очди.
Ушбу мактабда вояга етган фуқаролар, жумладан, ахборот технологиялари соҳасида янги қадам қўйганлар бепул таълим оладилар.
Яна бир таълим платформаси — бу рақамли ва ижодий кўникмаларни эгаллашни истаган 12-18 ёшдаги болалар ва ўсмирлар учун TUMO Astana креатив технологиялар маркази.
У ерда генератив сунъий интеллект, дастурлаш, ўйин дизайни, анимация, 3D моделлаштириш, робототехника, фильм ишлаб чиқариш ва рақамли мусиқа каби 11 та техник ва креатив соҳада таълим берилади.
Эслатиб ўтамиз, Президент Alem.ai халқаро сунъий интеллект марказига ташриф буюрди.