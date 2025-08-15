Кашмирдаги сув тошқинларида 30 дан ортиқ киши ҳалок бўлди
ASTANА. Кazinform – Ҳиндистон назоратидаги Кашмирда 100 дан ортиқ одам қутқариб олинди, камида 50 киши бедарак йўқолган, дея хабар беради Euronews.
- Ҳиндистон назоратидаги Кашмирдаги олис тоғли қишлоқда кучли ёмғир туфайли пайдо бўлган сув тошқини оқибатида камида 32 киши ҳалок бўлди, — деди табиий офатлар бошқармаси расмийси.
Пайшанба куни Муҳаммад Иршоднинг айтишича, Ҳимолойнинг Чосити туманида ташландиқ қишлоқларда қутқарувчилар камида 100 кишини қутқарган. Унинг сўзларига кўра, дастлабки ҳисоб-китобларга кўра бедарак йўқолганлар сони камида 50 киши ташкил этади.
Ҳиндистон фан ва технология вазири ўринбосари Житендра Сингх Жамму ва Кашмир штатининг Чосити туманидаги сув тошқинлари кучли ёмғир туфайли юзага келганини айтди.
Маҳаллий расмий Сушил Кумар Шарманинг айтишича, вайроналар остидан етти нафар жасад қишлоқ аҳолиси ва расмийлар томонидан топилган.
Шарманинг айтишича, сув тошқини ўнлаб автомобиль ва мотоциклларни олиб кетганидан кейин яна кўп одамлар бедарак йўқолган.
Чосити — Кашмирнинг Киштвар туманидаги чекка қишлоқ. Бу ҳиндлар ҳар йили муқаддас тоққа зиёрат қиладиган йўлда транспорт воситалари ҳаракатланиши мумкин бўлган охирги жойлардан биридир.
Табиий офат зиёратчилар учун кутилмаган ҳодиса бўлиши мумкин. Расмийлар зиёрат тўхтатилганини ва жабрланган ҳудудга қўшимча қутқарув гуруҳлари юборилганини айтди.
Янги Деҳлининг Кашмирдаги вакили раҳбари Манож Синха қурбонлар бўлганлиги муносабати билан ҳамдардлик билдирди. Унинг сўзларига кўра, у ҳиндистонлик ҳарбий хизматчилар, ҳарбий тузилмалар, шунингдек, полиция ва фавқулодда хизматларга қутқарув ва ёрдам ишларини фаоллаштириш бўйича кўрсатма берган.
Ҳиндистон Ҳимолойидаги кичик ҳудудда кучли шамоллар билан бирга кучли ёмғирлар тез-тез бўлмоқда. Бу ёмғирлар катта сув тошқини ва кўчкиларни келтириб чиқаради, натижада одамлар қурбон бўлади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ҳиндистондаги қишлоқни кучли сел босиб, тўрт киши ҳалок бўлгани ҳақида хабар берган эдик.