Қанча фуқаро кўнгилли бўлишга тайёр
ASTANA. Kazinform – Эркаклар аёлларга қараганда кўнгилли бўлишга камроқ тайёр. Бу ҳақда Қозоғистон Ижтимоий ривожланиш институти хабар берди.
Ижтимоий сўровнома маълумотларига кўра:
Респондентларнинг 11,9 фоизи волонтёр бўлишга тўлиқ тайёр эканини айтган. Шунингдек, 29,7 фоизи «тайёрман, деб айтиш мумкин» деган жавоб вариантини танлаган.
Агар ижтимоий-демографик кўрсаткичларни таҳлил қилсак, бир қатор барқарор тенденцияларни кузатишимиз мумкин.
Эркаклар аёлларга қараганда кўпроқ кўнгилли бўлишга тайёр эмасликларини таъкидлашди. Бироқ, фарқ унчалик катта эмас (ўртача 6% кўпроқ).
Фуқароларнинг маълумот даражаси муҳим роль ўйнайди: кўпинча олий маълумотли респондентлар кўнгилли бўлишга тайёр эканликларини айтишди.
Бундан ташқари, кўнгилли бўлишга тайёрлик даромад даражаси билан чамбарчас боғлиқ. Фуқароларнинг даромади қанчалик юқори бўлса, кўнгилли ёрдам кўрсатишга тайёр респондентларнинг улуши шунча юқори бўлади.