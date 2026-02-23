Камчаткадаги Шивелуч вулқонида кучли газ-буғ чиқиндилари ва иссиқлик аномалияси қайд этилди
ASTANА. Кazinform — Камчаткадаги Шивелуч вулқонида кучли газ ва буғ чиқиндилари кузатилмоқда, шунингдек, вулқонда иссиқлик аномалияси ҳам қайд этилган. Бу ҳақда ТАСС ахборот агентлиги хабар берди.
Муассасалар вакилларининг сўзларига кўра, вулқоннинг лава гумбази ўсиб бормоқда ва бу жараён билан бирга кучли газ ва буғ чиқиндилари ҳам чиқарилмоқда. Сунъий йўлдош маълумотлари вулқонда иссиқлик аномалияси борлигини кўрсатди.
Лава гумбазининг баландлиги 2,5 километрга етди ва вулқоннинг авиация ранг коди “тўқ сариқ” даражада. Бу шуни англатадики, вулқоннинг фаоллиги паст баландликларда учаётган самолётларнинг двигателларига хавф туғдириши мумкин.
Шивелуч Камчаткадаги фаол вулқондир. У қадимги кальдера бўлган Эски Шивелуч вулқонидан ва тахминан 60–70 минг йиллик фаол уйғоқ Шивелуч вулқонидан иборат. Вулқон Уст-Камчатский туманидаги Ключи қишлоғидан тахминан 50 километр ва Петропавловск-Камчатский шаҳридан 450 километр узоқликда жойлашган.
Эслатиб ўтамиз, Камчаткадаги Шивелуч вулқони 6 километр баландликка кул сочди.