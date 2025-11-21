Камбоджада автобус дарёга қулаши оқибатида 13 киши ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform — Пайшанба куни эрталаб Камбоджанинг Кампонгтхом провинцияси марказида автобус кўприк панжарасига урилиб, дарёга қулаб тушди. ЙТҲ оқибатида 13 киши ҳалок бўлди, 20 дан ортиқ киши жароҳат олди, деб хабар беради ABC News.
Автобус Ангкор-Ват ибодатхоналари мажмуаси жойлашган Сиемреапдан пойтахт Пномпенга кетаётган бўлиб, марказий Кампонгтхом провинциясида ҳалокатга учради, деди туман полицияси бошлиғи ўринбосари Сив Сованна.
Унинг сўзларига кўра, автобусдаги барча йўловчилар Камбоджа фуқаролари.
Death toll rises to 16 in bus crash in Kampong Thom province. https://t.co/6TTKOdjMSc pic.twitter.com/hcSdVowrQL— Noan Sereiboth (@noansereiboth) November 20, 2025
Сив Сованнанинг сўзларига кўра, тергов ҳайдовчининг тунда Сиемреапдан чиқиб кетганидан бери уйқусираб қолганини ва йўл одатда беш ярим соат давом этганини аниқлади. Туман полицияси бошлиғи ўринбосари вафот этганлар орасида ҳайдовчи бор-йўқлигига аниқлик киритмади.
យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស១៣នាក់បានស្លាប់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្តមួយក្នុងស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ វេលាប្រមាណ៤ព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២០ វិច្ឆិកានេះ pic.twitter.com/N4ECpNglT3— Post Khmer (@postkhmer) November 20, 2025
Тахминларга кўра, автобусда 40 га яқин йўловчи бўлган, қутқарувчилар пайшанба куни ҳам бошқа қурбонларни қидиришни давом эттирган.
Сив Сованнанинг айтишича, қурбонларнинг жасадлари қариндошлари томонидан олиб кетилгунга қадар воқеа жойи яқинидаги шифохонада сақланмоқда.