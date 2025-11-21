OZ
    10:38, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Камбоджада автобус дарёга қулаши оқибатида 13 киши ҳалок бўлди

    ASTANA. Kazinform — Пайшанба куни эрталаб Камбоджанинг Кампонгтхом провинцияси марказида автобус кўприк панжарасига урилиб, дарёга қулаб тушди. ЙТҲ оқибатида 13 киши ҳалок бўлди, 20 дан ортиқ киши жароҳат олди, деб хабар беради ABC News.

    Камбоджадағы автобус апаты
    Фото: x.com/RFI_Km

    Автобус Ангкор-Ват ибодатхоналари мажмуаси жойлашган Сиемреапдан пойтахт Пномпенга кетаётган бўлиб, марказий Кампонгтхом провинциясида ҳалокатга учради, деди туман полицияси бошлиғи ўринбосари Сив Сованна.

    Унинг сўзларига кўра, автобусдаги барча йўловчилар Камбоджа фуқаролари.

    Сив Сованнанинг сўзларига кўра, тергов ҳайдовчининг тунда Сиемреапдан чиқиб кетганидан бери уйқусираб қолганини ва йўл одатда беш ярим соат давом этганини аниқлади. Туман полицияси бошлиғи ўринбосари вафот этганлар орасида ҳайдовчи бор-йўқлигига аниқлик киритмади.

    Тахминларга кўра, автобусда 40 га яқин йўловчи бўлган, қутқарувчилар пайшанба куни ҳам бошқа қурбонларни қидиришни давом эттирган.

    Сив Сованнанинг айтишича, қурбонларнинг жасадлари қариндошлари томонидан олиб кетилгунга қадар воқеа жойи яқинидаги шифохонада сақланмоқда.

