KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Кабо-Вердеда автобус ҳалокатида 25 киши вафот этди

    ASTANA. Kazinform – Шанба куни Кабо-Верденинг Фогу оролида автобус йўлдан чиқиб, тик жарликдан қулади. Ҳодиса оқибатида камида 25 киши ҳалок бўлган, яна бир неча киши жароҳатланган, деб хабар берди Синьхуа агентлиги.

    Кабо-Вердеда автобус ҳалокатида 25 киши вафот этди
    Фото: Белта

    Фожиали ҳодиса ҳақида биринчи бўлиб мамлакат президенти Жозе Мария Невеш маълум қилди.

    Маҳаллий Inforpress агентлиги маълумотига кўра, йўл-транспорт ҳодисаси Сан-Филипе муниципалитетининг шимолий тоғли ҳудудидаги Ша-даш-Калдейраш ва Кампанаш-ди-Сима аҳоли пунктлари ўртасидаги йўлда содир бўлган. Автобус йўлдан чиқиб кетиб, тахминан 30 метр баландликдаги жарликдан қулаган.

    Автобусда асосан Куррал-Гранде ва Понта-Верде аҳоли пунктларидаги ўрта мактаб ўқувчилари бўлган. Inforpress хабар беришича, ҳалокатда автобус ҳайдовчиси ҳам вафот этган.

    Ҳодисанинг сабаблари аниқланмоқда.

    Йўловчилар Автобус Йўл-транспорт ҳодиса Жаҳон янгиликлари
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф