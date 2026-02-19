OZ
Тренд:
    20:19, 19 Февраль 2026 | GMT +5

    Jibek Joly Хитой телевидениесида Қозоғистоннинг миллий маданиятини намойиш этди

    ASTANA. Kazinform – "Jibek Joly" телеканали Хитойнинг CGTN телеканалида бўлиб ўтган "Баҳор байрами" гала-концертининг трансляциясида ҳамкор бўлди. Қозоғистонлик блоки - Буюк Ипак йўли анъаналари ва келажак технологияларини бирлаштирган кенг кўламли телешоу - бўлган томошабинларга миллий ранг ва юксак маданиятнинг ноёб уйғунлиги сифатида тақдим этилди.

    Jibek Joly TV channel represents Kazakhstan on Chinese Spring Festival Gala
    Still image

    Ушбу ҳамкорликнинг асоси - ҚР Президенти ТРК ва CMG компаниясининг «Silk Way Star» қўшма мега-лойиҳаси бўлиб, у Евроосиё гуманитар мулоқотининг таниқли брендига айланди. Халқаро вокал танлови Марказий Осиё, Кавказ, Малайзия, Хитой, Жанубий Корея ва Мўғулистон истеъдодларини битта каналда бирлаштирди.

    Бундай ҳамкорлик Қозоғистон телевидениеси учун янги имкониятлар очади ва халқаро майдонда маҳаллий контентнинг обрўси ортиб бораётганини яққол намойиш этади.

    Шуни таъкидлаш керакки, “Jibek Joly” телеканалининг CGTN эфирида мавжудлиги - маданият чегара билмаслигининг яна бир исботидир.

