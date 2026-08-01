Июль ойида жаҳонда нефть нархлари сезиларли даражада ошди
ASTANА. Кazinform — Жаҳонда нефть нархлари жума куни савдо сессиясини 1% дан ортиқ ўсиш билан якунлади, июль ойи март ойидан бери энг юқори кўрсаткичда якунланди. Бу ҳақда Reuters хабар берди.
Савдо натижаларига кўра, Brent хом нефтининг нархи 1,3% га ўсиб, 1 баррель учун 90,12 долларни ташкил этди. Америка WТI хом нефтининг нархи 1,5% га ўсиб, 1 баррель учун 84,67 долларни ташкил этди. Июль ойида Brent тахминан 24% га, WТI эса 21% га ошди.
Reuters маълумотларига кўра, нефть нархларининг ошишига Яқин Шарқдаги геосиёсий вазиятнинг кескинлашиши ва асосий транспорт йўлларида нефть етказиб беришга таҳдид таъсир кўрсатди. Бундан ташқари, АҚШ нефть захираларининг 2018 йилдан бери энг паст даражага тушиши ва ички ишлаб чиқаришнинг пасайиши ҳам нархларнинг ошишига ҳисса қўшди.
Шу билан бирга, экспертларнинг таъкидлашича, нефть бозоридаги ўзгарувчанлик сақланиб қолмоқда. Инвесторлар Қизил денгиз ва Ҳормуз бўғозидаги юк ташиш билан боғлиқ вазиятни, шунингдек, жаҳонда нефтга бўлган талабнинг келажагини диққат билан кузатиб бормоқдалар.
Reuters томонидан ўтказилган сўровномада иштирок этган экспертларнинг фикрига кўра, 2026 йилда Brent хом нефтининг ўртача нархи 1 баррель учун 85,22 долларга етиши мумкин. Бу — аввалроқ прогноз қилинганидан юқори кўрсаткич.
Эслатиб ўтамиз, Эрон ва АҚШ ўртасидаги можаронинг юмшаши туфайли жаҳонда нефть нархлари сезиларли даражада пасайгани ҳақида хабар берган эдик.