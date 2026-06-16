Италиядаги пляжда айрим дам олувчиларга соябон ўрнатиш тақиқланди
ASTANA. Kazinform — Италиянинг Сардиния оролида жойлашган Вилласимиус курорт шаҳридаги Пунта Молентис пляжида ноодатий чекловлар жорий этилди. Энди 10 ёшдан 65 ёшгача бўлган ташриф буюрувчиларга пляжда соябон ўрнатиш тақиқланди. Шунингдек, пляжга кириш пуллик қилинди, деб хабар беради The Guardian.
Маҳаллий ҳокимият бу қарорни пляжнинг ўзига хос табиий муҳитини сақлаб қолиш ва ҳудудга тушаётган антропоген юкламани камайтириш мақсади билан изоҳлади.
Соябонлардан фақат 10 ёшгача бўлган болалари ёки 65 ёшдан ошган қариялари бор оилалар фойдаланиши мумкин. Бироқ бундай гуруҳ учун фақат битта соябон ўрнатишга рухсат берилади.
Янги қоидалар фақат соябонларгагина тааллуқли эмас. Ташриф буюрувчиларга чодирлар, павильонлар ва соя берувчи бошқа турдаги иншоотларни ўрнатиш ҳам тақиқланди. Ушбу чекловлар октябрь ойининг охирига қадар амал қилади.
Яна бир янгилик — жамоат пляжига киришнинг пуллик қилинганидир. Кириш нархи ҳар бир киши учун 10 еврони ташкил этади.
Бу қарор Италия аҳолиси ва сайёҳлар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари узоқ вақт қуёш остида қолиш оқибатида қуёшдан куйиш, иссиқ уриши ва тери саратони хавфи ошиши мумкинлигини таъкидлаб, хавотир билдиришмоқда.
Айрим фикр қолдирувчилар бу қоидаларни ҳазил билан қабул қилиб, энди пляжга бориш учун «болани ижарага олиш» ёки «қария қариндошни бирга олиб келиш» кераклигини айтмоқда. Бошқалар эса Пунта-Молентини бойкот қилишга чақирмоқда.
Пунта-Молентис пляжи Сардиниядаги энг машҳур дам олиш масканларидан бири ҳисобланади. 2025 йил ёзида у йирик ўрмон ёнғини сабабли вақтинча ёпилган эди.
Италиядаги жамоат пляжлари сайёҳлик мавсуми даврида кўпинча меъёрдан ортиқ юкламага дуч келади. Хусусий пляжларда шезлонглар ва пляж инфратузилмасини ижарага олиш нархларининг ошиб бориши эса вазиятни янада мураккаблаштирмоқда.