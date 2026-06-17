Италияда бўлиб ўтадиган бадиий гимнастика бўйича Жаҳон кубогида қайси спортчилар иштирок этади
ASTANA. Kazinform — Италияда бўлиб ўтадиган бадиий гимнастика бўйича Жаҳон кубогида иштирок этадиган Қозоғистон терма жамоасининг таркиби эълон қилинди, деб хабар беради МОҚ матбуот хизмати.
Халқаро гимнастика федерацияси Италиянинг Милан шаҳрида бўлиб ўтадиган бадиий гимнастика бўйича Жаҳон кубогида иштирок этадиган спортчиларнинг дастлабки рўйхатини эълон қилди.
Шахсий мусобақаларда Қозоғистон терма жамоаси шарафини Ақмарал Ерекешева ва Айбота Ертайқизи ҳимоя қилади.
Гуруҳ машқларида Айзере Кенес, Жасмин Жунисбаева, Кристина Чепульская, Мадина Мирзабай, Айзере Нурмағамбетова ва Аида Хакимжанова чиқиш қилади.
Жаҳон кубоги 10-12 июль кунлари бўлиб ўтади.