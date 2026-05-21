Исроилнинг Ғазо секторидаги ҳужумлари натижасида ҳалок бўлганлар сони 72 мингдан ошди
ASTANА. Кazinform – Исроил армиясининг Ғазо секторига ҳужумлари натижасида ҳалок бўлганлар сони 72 773 кишига етди, деб хабар беради Аnadolu.
Исроил армияси 2025 йил 10 октабрда кучга кирган сулҳ битимига қарамай, Фаластин анклавига ҳужумларини давом эттирмоқда.
Ғазо секторидаги Соғлиқни сақлаш вазирлигининг маълумотларига кўра, сўнгги 24 соат ичида касалхоналарга 1 киши ҳалок бўлган ва 16 ярадорнинг жасади етказилган.
Вазирлик маълумотларига кўра, 2025 йил 10 октабрдан бери Исроил ҳужумлари натижасида ҳалок бўлганлар сони 881 кишига етган. Бу даврда 2621 киши жароҳатланган.
Бундан ташқари, вайроналар остидан 776 кишининг жасади чиқарилган.
2023 йил октабрдан бери содир бўлган ҳужумларда яраланганларнинг умумий сони 172 723 кишига етди.
Хабар қилинишича, Ғазо секторидаги вайрон бўлган бинолар остида ҳали ҳам минглаб жасадлар ётибди.
Эслатиб ўтамиз, Ғазода дори-дармонлар етишмаслиги ва кемирувчиларнинг кўпайиши туфайли тери инфекциялари авж олди.