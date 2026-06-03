Исроил парламенти ўзини ўзи тарқатиб юбориш тўғрисидаги қонун лойиҳасини биринчи ўқишда маъқуллади
АSTANА.Кazinform – Ушбу ташаббусни қўллаб-қувватлаш ва унинг ривожланиши Бош вазир Биньямин Нетаньяхунинг ҳукмрон коалицияси ичидаги келишмовчиликларнинг кучайиши билан боғлиқ.
Исроил парламенти Кнессет душанба куни биринчи ўқишда ўзини ўзи тарқатиб юбориш тўғрисидаги қонун лойиҳасини маъқуллади. Қонун лойиҳаси бир овоздан қўллаб-қувватланди, 120 нафар қонун чиқарувчидан 106 нафари ёқлаб овоз берди, ҳеч бири қарши овоз бермади.
Қолган қонун чиқарувчилар овоз беришда иштирок этмадилар.
Қонун лойиҳаси кучга кириши учун у иккинчи ва учинчи ўқишлардан ўтиши керак.
Агар ниҳоят қабул қилинса, сайловлар 8 сентябрдан 20 октябргача ўтказилиши мумкин. Аниқ сана ҳали аниқланмаган ва қонун лойиҳаси якуний тасдиқланишидан олдин унга киритилади.
Амалдаги қонунчиликка кўра, сайловлар 27 октябрдан кечиктирмай ўтказилиши керак.
Ультратодоксал партиялар Нетаньяхуни диний семинарияларда таҳсил олаётган йигитларни умрбод мажбурий ҳарбий хизматдан озод қиладиган қонунни қабул қилиш ҳақидаги ваъдасини бажармаганликда айбламоқда.
Нетаньяхунинг «Ликуд» партияси етакчиси Офир Кац парламент тўрт йиллик ваколат муддатини тугатаётганини, бу Исроил сиёсатида кам учрайдиган ҳодиса эканлигини айтди. Унинг сўзларига кўра, овоз беришнинг аниқ санаси яқин кунларда келишиб олинади.
— Кнессет 520 дан ортиқ қонун ва 9 та бюджетни қабул қилди. Аслида, биз охиригача чидадик, — деди Кац.
Қонун лойиҳаси илгари дастлабки ўқишдан ўтган эди. Исроил оммавий ахборот воситаларининг хабар беришича, агар қонун лойиҳаси қабул қилинса, Исроил сиёсий парчаланиш ва барқарор парламент кўпчиликни шакллантириш учун кураш шароитида яна бир навбатдан ташқари сайлов кампаниясига дуч келиши мумкин.
Сўнгги йилларда Исроилда бир қатор боши берк кўчага кирган сайловлар бўлиб ўтди, аммо Нетаняхунинг ҳозирги ҳукумати аввалгиларига қараганда узоқроқ вақт ҳокимиятда бўлди, деб хабар берди Ynet.
Эслатиб ўтамиз, Исроил ўрта мактабларда мобил телефонлардан фойдаланишни тақиқлади.