18:53, 04 Август 2025 | GMT +5
Испанияда қуш билан тўқнашув туфайли самолётнинг бир қисми зарарланди
ASTANA. Kazinform – Испанияда аэропортдан учиб чиққан Airbus самолёти қуш билан тўқнашиб кетиши натижасида жиддий шикастланиб, мажбурий қўнишга мажбур бўлди, деб хабар беради Daily Mail нашри.
Iberia авиакомпаниясининг IB579 рейси учиш пайтида катта қуш билан тўқнашгани сабабли Мадридга қайтиб, шошилинч қўнишни амалга оширди.
Daily Mail эълон қилган фотосуратларда самолётнинг олд қисми жиддий зарарлангани кўрилади.
Парижга йўл олган Airbus A321-253NY моделидаги самолётнинг олд қисмидаги материал ажралиб тушгани қайд этилган.
FlightRadar24 маълумотларига кўра, самолёт Мадрид атрофида қисқа айланма парвоз қилганидан сўнг аэропортга қайтиб қўнган. У учишдан бир соатдан сўнг қўнган.