Исм-фамилияси ўзгарган фуқаро қайси ҳужжатларни қайта расмийлаштириши керак
ASTANA. Kazinform – Исм-фамилияси ўзгарган фуқаро қайси ҳужжатларни албатта алмаштириши керак, кўчмас мулк ҳақидаги маълумотлар қандай янгиланади ва аввал тузилган шартномаларни қайта расмийлаштириш зарурми? Ушбу саволларга ҚР Адлия вазирлиги Рўйхатга олиш хизмати ва юридик хизматлар кўрсатишни ташкил этиш қўмитаси раисининг ўринбосари Диас Шарипбай жавоб берди.
Унинг маълум қилишича, Қозоғистонда фуқаронинг исм-фамилияси ўзгарган тақдирда, унинг кўчмас мулк эгаси сифатида давлат тизимидаги маълумотлари ариза бермасдан автоматик равишда янгиланади.
“Фуқаронинг исм-фамилияси ўзгарса, унинг номидаги квартира, уй ёки бошқа кўчмас мулк бўйича мулкдор ҳақидаги давлат тизимидаги маълумотлар рақамли тизимларнинг ўзаро интеграцияси орқали янгиланади. Бунинг учун фуқаронинг рўйхатга олиш органига алоҳида ариза бериши шарт эмас. Маълумотларни ўзгартириш бепул амалга оширилади ва бу ҳақда мулкдор хабардор қилинади”, – деди қўмита раисининг ўринбосари.
Агар фуқаронинг қўлидаги кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқни тасдиқловчи ҳужжатда унинг аввалги исм-фамилияси кўрсатилган бўлса, зарурат туғилганда ундаги маълумотларни ҳам ўзгартириш мумкин. Бунинг учун «Фуқаролар учун ҳукумат» давлат корпорациясининг филиалига ёки «рақамли ҳукумат» веб-портали орқали мурожаат қилиш лозим.
Шунингдек, идора вакили мамлакатда исми, фамилияси ёки отасининг исмини ўзгартирган фуқаро шахсини тасдиқловчи ҳужжатларни албатта алмаштириши кераклигини таъкидлади.
“Бироқ бошқа барча ҳужжатларни бирдек мажбурий тарзда алмаштириш талаб этилмайди. Уларни алмаштириш ёки улардаги маълумотларни янгилаш зарурати ҳужжатнинг турига қараб белгиланади. Масалан, бошқа ҳужжатларни алмаштириш ёки улардаги маълумотларни янгилаш зарурати ва тартибини ушбу ҳужжатни берган орган ёки ташкилот белгилайди”, – деди у.
Шундай қилиб, фуқаро муайян ҳужжатдаги аввалги исм-фамилияни ўзгартириш зарурми ва уни қандай тартибда янгилаш кераклигини ушбу ҳужжатни берган орган ёки ташкилотдан аниқлаши мумкин.
Бундан ташқари, қўмита раисининг ўринбосари фуқаро фамилияси, исми ёки отасининг исмини ўзгартирган тақдирда, аввал тузилган шартномалар ва бошқа ҳуқуқий ҳужжатлар ўз кучини йўқотмаслигини эслатиб ўтди.
“Фуқаро исм-фамилиясини ўзгартирганидан кейин ҳам аввал тузилган шартномалар, нотариус томонидан тасдиқланган ҳужжатлар ва ишончномалар ўз кучида қолади. Қонунчиликда бошқача тартиб белгиланмаган бўлса, бундай ҳужжатлар юридик кучини сақлаб қолади. Зарур ҳолларда аввалги исм-фамилия кўрсатилган ҳужжатнинг айнан шу фуқарога тегишли эканини янги шахсни тасдиқловчи ҳужжат ҳамда исм-фамилияси ўзгарганини тасдиқловчи ҳужжат орқали исботлаш мумкин”, – деди спикер.