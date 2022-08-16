07:45, 16 Август 2022 | GMT +6
Исломиада: Қозоғистонлик спортчилар яна иккита медални қўлга киритди
NUR-SULTAN. Kazinform - Туркиянинг Конья шаҳрида бўлиб ўтаётган Ислом бирдамлик ўйинларида қозоғистонлик икки спортчи совринли ўринларни банд этди, деб хабар бермоқда Kazinform.
102 килограмм вазн тоифасида қозоғистонлик оғир атлетикачи Артем Антропов иккинчи ўринни эгаллади.
Дзюдочи Қанат Сейилхан (60 кг) эса бронза медали соҳибига айланди.
Эслатиб ўтамиз, 15 август куни терма жамоа аъзоси Адилбек Мусин 100 метрга баттерфляй усулида сузиш бўйича энг яхши натижага эришган эди. Кўрсаткич - 53,20 сония.