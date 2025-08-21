14:10, 21 Август 2025 | GMT +5
Ислом Сатпаев Осиё чемпионатида нишонга отиш бўйича олтин медални қўлга киритди
ASTANА. Кazinform — Нишонга отиш бўйича Қозоғистон терма жамоаси Ислом Сатпаев Чимкентда бўлиб ўтаётган Осиё чемпионатида ғолиб чиқди, деб хабар беради МОҚ матбуот хизмати.
Спортчи 10 метрга пневматик милтиқдан отиш дастурида олтин медални қўлга киритди. Финалда эса 250,1 очко тўплади.
Хитойлик Лу Дингкэ 249,8 очко билан иккинчи ўринни эгаллади.
Жанубий кореялик Парк Хажун 228,7 очко билан бронза медалига сазовор бўлди.
Эслатиб ўтамиз, Ислом Сатпаев 2024 йилги Олимпия ўйинларининг бронза медали совриндори бўлган.
Аввалроқ Президент мамлакатда аввалдан нишонга отиш спортини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилаётганини таъкидлаган эди.