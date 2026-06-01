Ироқ Саудия Арабистони чегараси яқинида йирик нефть кони топди
ASTANA. Kazinform — Ироқ Саудия Арабистони билан чегара яқинида йирик нефть кони топди. Мамлакат Нефть вазирлиги бу кашфиётни сўнгги йилларда энергетика соҳасидаги энг муҳим воқеалардан бири деб атади, деб хабар беради euronews.
Дастлабки маълумотларга кўра, Ироқнинг жанубидаги Нажаф провинциясида жойлашган Qurnain қидирув блокидаги конда 8,8 миллиард баррелдан ортиқ нефть захираси бўлиши мумкин.
Qurnain участкаси Ироқнинг жануби-ғарбида, Бағдоддан тахминан 180 километр узоқликда ва Саудия Арабистони билан чегарадош ҳудудда жойлашган. Майдони 8 773 квадрат километрни ташкил этувчи бу минтақа нефть қидирув ишлари учун энг истиқболли ҳудудлардан бири ҳисобланади. Конни қидириш ва ўзлаштириш бўйича келишув 2024 йил 17 октябрда имзоланган.
Вазирлик маълумотларига кўра, Shams-11 қидирув қудуғида олиб борилган бурғилаш ишлари натижасида суткасига 3 248 баррель ишлаб чиқариш имконини берувчи енгил нефть захираси аниқланган.
Бу ҳақда Ироқ Нефть вазири Хаян Абдул Ғани ва Хитойнинг ZhenHua Oil компанияси вакиллари ўртасидаги учрашувда маълум қилинди. Томонлар конни ўзлаштириш жараёнини муҳокама қилиб, қидирув ва ишлаб чиқариш ишларини жадаллаштириш учун замонавий бурғилаш технологияларидан фойдаланиш масаласини кўриб чиқдилар.
Шунингдек, Бағдод Басра провинциясидан Сурия чегарасига яқин жойлашган Ҳадита шаҳригача тортиладиган йирик нефть қувури лойиҳасини амалга оширишни жадаллаштирмоқда. Қувурнинг режалаштирилган ўтказиш қуввати суткасига 2,5 миллион баррелни ташкил этади.
АҚШ Энергетика ахборот бошқармаси (EIA) баҳосига кўра, Ироқ тасдиқланган нефть захиралари бўйича дунёда бешинчи ўринда туради. Мамлакатнинг нефть захиралари тахминан 145 миллиард баррелга баҳоланган. Бу Яқин Шарқдаги умумий захираларнинг тахминан 17 фоизини ва жаҳон захираларининг 8 фоизини ташкил этади.