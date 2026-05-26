Иорданияликлар 30 майгача дам олишади
ASTANА. Кazinform – Иордания подшоҳлиги мустақиллигининг 80 йиллигини нишонламоқда, деб хабар беради Кazinformнинг Аммандаги мухбири.
Иордания расман 1946 йил 25 майда, Британия мандати тугаганидан сўнг мустақил давлатга айланди.
Шу муносабат билан Иордания подшоҳи Абдуллоҳ II ибн ал-Ҳусайн мамлакат аҳолисини миллий байрам билан табриклади.
– Ҳурматли Иордания оиласи, Мустақиллик куни билан. Худо сизни ва бизнинг фахримизни – Иорданияни асрасин, – деди монарх душанба куни аҳолига SМS-хабарида.
Подшоҳни миллий байрам билан араб, ислом ва бошқа дўст давлатлар раҳбарлари табрикладилар. Шунингдек, Иордания валиаҳд шаҳзодаси Ал-Ҳусайн бин Абдуллоҳ II га ҳам табриклар йўлланди.
Иордания Бош вазири Жаъфар Ҳасаннинг айтишича, мамлакат минтақавий инқирозлар ва турли қийинчиликларга қарамай, ривожланиш ва модернизация йўлида давом этмоқда. Унинг сўзларига кўра, сўнгги саксон йил ичида Иордания давлат институтларини мустаҳкамлади, барқарорликни сақлаб қолди ва таълим, соғлиқни сақлаш, инфратузилма ва иқтисодиёт соҳаларида сезиларли ютуқларга эришди.
Мамлакат бўйлаб расмий ва оммавий байрамлар ўтказилмоқда. Шаҳар кўчалари ва майдонлари давлат байроқлари билан безатилган.
Ҳукумат концертлар, маданий дастурлар ва оммавий байрамлар ўтказмоқда.
Байрамлар Амманда кечқурун мушакбозлик билан якунланади.
Бундан ташқари, Иордания ҳукумати Қурбон ҳайити байрами муносабати билан Мустақиллик кунидан кейин узоқ муддатли таътил эълон қилди. Байрам 30 майгача давом этади.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев Иордания халқига қўллаб-қувватлаши ва бирдамлигини билдирди.