Инвестициялар ҳажмининг энг юқори ўсиши 4 та вилоят ва пойтахтда қайд этилди
ASTANA. Kazinform — 9 ойда ялпи ички маҳсулот ўсишининг 70 фоиздан ортиғи саноат, савдо ва транспорт хизматлари ҳиссасига тўғри келди. Бу ҳақда Ҳукумат йиғилишида ҚР Миллий иқтисодиёт вазирининг биринчи ўринбосари Азамат Амрин маълум қилди.
“Жорий йилнинг 9 ойи якунларига кўра, иқтисодий ўсиш 6,3 фоизни ташкил этди. Январь-август ойларига нисбатан бироз пасайиш кузатилмоқда. Реал секторда ўсиш 8,1 фоизни ташкил этди, хизматлар ишлаб чиқариш 5,3 фоизга ўсди. Тармоқлар орасида транспорт хизматлари, қурилиш ва тоғ-кон саноати энг юқори ўсишни кўрсатди. Савдо - 8,8, ишлаб чиқариш - 6,2, қишлоқ хўжалиги - 4,4 фоизга ўсди. Ялпи ички маҳсулот ўсишининг 70 фоиздан ортиғини саноат, савдо ва транспорт хизматлари таъминлади”, - деди у.
Вазир ўринбосарининг сўзларига кўра, инвестициялар ўсиш омили бўлиб қолмоқда. Асосий капиталга киритилган инвестициялар 13,5 фоизга ошиб, 13,8 триллион тенгега етди. Улардан хусусий инвестициялар 7,8 фоизга ошди.
“Молиявий хизматларга жами инвестициялар ҳажми 2 баробар, таълимга – 1,8 баробар, ишлаб чиқаришга – 30,7, қишлоқ хўжалигига – 21,1, транспорт хизматларига 14,8 фоизга ўсди. Инвестициялар бўйича энг юқори ўсиш Ақмола, Жамбил, Ақтўбе ва Павлодар вилоятларида, шунингдек, Астана шаҳрида кузатилди. Атирау вилоятида инвестицияларнинг камайиши қайд этилди”, - деди Азамат Амрин.
Таъкидлаш жоизки, Ҳукумат мажлисида 2025 йил январь-сентябрь ойларида ижтимоий-иқтисодий ривожланиш якунлари ва республика бюджетининг ижроси муҳокама этиляпти.
Муаллиф: Марлан Жиембай