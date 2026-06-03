Инватакси ва санатория хизматлари учун харажатларни қоплаш тартиби ўзгарди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонда ногиронларга кўрсатилган инватакси ва санатория-курорт даволаш хизматлари учун харажатларни қоплаш қоидалари янгиланди, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Қозоғистон Республикаси Меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазирининг 2026 йил 26 майдаги буйруғига мувофиқ, хизмат кўрсатувчи провайдерлар электрон ҳисоб-фактура тизими орқали, шунингдек, қоғоз шаклида счёт-фактураларни электрон шаклда тақдим этадилар. Шу билан бирга, кафолатланган миқдор ва қўшимча тўлов миқдори ҳужжатда "қўшимча маълумотлар" бўлимида алоҳида кўрсатилиши керак.
Ваколатли орган "Е-собес" автоматлаштирилган рақамли тизимига келиб тушган ҳужжатларни етти иш куни ичида кўриб чиқади. Ушбу муддат тугагандан сўнг, харажатларни қоплаш тўғрисида қарор қабул қилинади ёки ҳужжатлар сабаблари кўрсатилган ҳолда тўлдириш учун қайтарилади.
Шахсий реабилитация ва соғломлаштириш дастурига мувофиқ ногиронлиги бўлган одамлар ва ногиронлиги бўлган болаларни санатория-курорт даволаш билан таъминлаш тартиби ҳам ўзгарди.
Аризалар "Фуқаролар учун ҳукумат" давлат корпорацияси, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари, электрон ҳукумат портали ёки абонент рақами орқали топширилиши мумкин. Проактив хизматлар учун ариза талаб қилинмайди.
Аризани рўйхатдан ўтказгандан сўнг, маълумотлар автоматик равишда "Е-собес" тизимига киритилади. Фуқароларга санаторий-курорт хизмат кўрсатувчисини танлаш зарурати ёки хизматнинг бориши ҳақида SМS-хабарлар юборилади.
Агар хизмат кўрсатувчи белгиланган муддат ичида танланмаса, танлаш имконияти вақтинча чекланиши мумкин. Кейинчалик бу имконият портал орқали тикланади.
Бундан ташқари, давлат органларининг рақамли тизимлари ўртасида автоматик маълумотлар алмашинуви тартиби тақдим этилади. Хусусан, "Е-собес", "Ногиронлиги бўлган шахсларнинг марказлаштирилган маълумотлар банки" ва электрон ҳукумат портали ўзаро таъсир қилади.
Буйруқда шунингдек, аризаларни кўриб чиқиш шартлари, ариза берувчиларга хабар бериш тартиби, ҳужжатларни қайтариш ва уларни навбатга қўйиш ҳолатлари аниқ тартибга солинади.
Ҳужжат 2026 йил 12 июлдан кучга киради.
Эслатиб ўтамиз, меҳнат биржасида ногиронлиги бўлган фуқароларга 16,7 минг иш ўрни таклиф қилинди.