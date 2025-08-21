Intervision халқаро қўшиқ танловида 21 давлат иштирок этади
ASTANА. Кazinform — 20 сентябрь куни Москвадаги Live Арена саҳнасида “Intervision-2025” халқаро қўшиқ танловининг финали бўлиб ўтади. Бу ҳақда танлов ташкилотчилари матбуот хизмати хабар берди, деб ёзади Кazinform агентлиги мухбири.
Тадбирда БРИКС, МДҲ, Лотин Америкаси, Осиё, Африка ва АҚШдан жами 21 давлат ижрочилари иштирок этади.
Иштирокчиларнинг янгиланган рўйхатига Кения, Мадагаскар ва Эфиопия қўшилди. Олдин иштирок этиши эълон қилинган Озарбайжон ва Бирлашган Араб Амирликлари ички сабаблар ва тайёргарлик учун вақт йўқлиги сабабли танловдан чиқишди.
Иштирокчи давлатлар қаторига Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Миср, Ҳиндистон, Қозоғистон, Қатар, Хитой, Кения, Колумбия, Куба, Қирғизистон, Мадагаскар, Россия, Саудия Арабистони, Сербия, АҚШ, Тожикистон, Эфиопия, Ўзбекистон ва Жанубий Африка Республикаси киради.
— БРИКС, МДҲ, Лотин Америкаси, Осиё ва Африка, АҚШ каби 20 дан ортиқ давлатдан келган иштирокчилар мусиқа орқали бирлашиб, дунёнинг маданий бойлиги ва ранг-баранглигини намойиш этадилар, — деди Россия Президентининг Жамоат лойиҳалари департаменти раҳбари ўринбосари Александр Журавский.
Унинг таъкидлашича, “Intervision” маданий ва ижтимоий аҳамиятга эга бўлиб, халқаро мулоқот ва ўзаро тушунишни мустаҳкамлаш учун платформа бўлади.
Иштирокчиларнинг чиқишлари тартиби “Россия” Миллий марказида ўтказиладиган қуръа ташлаш орқали аниқланади. Шунингдек, танловда 25 дан ортиқ давлатдан журналистлар иштирок этиши маълум қилинди.
