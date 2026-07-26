Инфаркт ва инсультдан кейин бепул реабилитация: уни қандай олиш мумкин
ASTANА. Кazinform — Беморлар туман шифокорининг йўлланмаси билан физиотерапия, физиотерапия ва бошқа реабилитация усулларини ўз ичига олган реабилитация даволанишидан ўтишлари мумкин.
Инсулт, инфаркт, жароҳат ёки операциядан кейин реабилитациион даволаш муҳим босқич ҳисобланади, асосий даволашдан кам бўлмаган даражада муҳим. Кўпгина беморлар тиббий реабилитация нафақат ихтисослашган марказларда, балки уларнинг рўйхатдан ўтган клиникасида ҳам мавжудлигини билишмайди.
16-сонли Алмати шаҳар клиникасининг Реабилитация ва қайта тиклаш маркази раҳбари Назерке Мирзамбекқизи Улдақанованинг сўзларига кўра, тиббий реабилитация бепул тиббий ёрдамнинг кафолатланган ҳажми ва мажбурий ижтимоий тиббий суғурта доирасида амалга оширилади.
Беморлар туман шифокорининг йўлланмаси билан физиотерапия, физиотерапия ва бошқа реабилитация усулларини ўз ичига олган реабилитация даволанишидан ўтишлари мумкин. Реабилитация дастури ҳар бир беморнинг ташхиси, соғлиғи ҳолати ва индивидуал эҳтиёжлари асосида ишлаб чиқилган.
Реабилитациянинг асосий мақсади одамга йўқолган функцияларни тиклашга, ҳаракатчанликни яхшилашга, ўз-ўзига хизмат кўрсатиш даражасини оширишга ва ҳаёт сифатини яхшилашга ёрдам беришдир.
Қозоғистонда тиббий реабилитация уч босқичда амалга оширилади:
● 1-босқич — касалликнинг ўткир даврида (дастлабки 72 соат ичида), жарроҳлик аралашувлар ва жароҳатлар пайтида стационар даражада амалга оширилади;
● 2-босқич — касаллик ёки жароҳатдан кейин ўткир ва эрта тикланиш даврида (дастлабки 6 ой ичида), шунингдек, касалликнинг қолдиқ кўринишлари пайтида юқори технологияли тиббий ёрдамдан фойдаланадиган стационар ташкилотларда амалга оширилади;
● 3-босқич — амбулатория клиникаларида, кундузги ва туну кун ишлайдиган касалхоналарда, реабилитация марказларида ва санаторий-курорт ташкилотларида амалга оширилади.
2026 йилнинг биринчи ярмида 11 555 бемор тиббий реабилитациядан ўтди. Улардан 5 412 киши реабилитациянинг иккинчи босқичида, 6 143 киши эса учинчи босқичда тиббий ёрдам олди.