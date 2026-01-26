Индонезиянинг Ява провинциясида кўчки оқибатида ҳалок бўлганлар сони 25 кишига етди
ASTANA. Kazinform — Индонезия полицияси якшанба, 24 январда Чисаруа туманида содир бўлган кўчкидан кейин қидирув-қутқарув гуруҳи 25 кишининг жасадини топганини маълум қилди.
Ғарбий Ява полицияси вакили Хендра Рочмаваннинг сўзларига кўра, маҳаллий вақт билан соат 17:00 ҳолатига кўра, 11 кишининг шахси аниқланган, қолган қурбонлар устида суд-тиббий экспертиза ишлари ҳали ҳам давом этяпти.
Унинг сўзларига кўра, 10 та жасад бутун ҳолда топилган, фақат битта тананинг қисми топилган. Қолган жасадлар устида суд-тиббий экспертизалар ўтказиляпти.
Аниқликни таъминлаш учун тергов илмий ва тиббий усуллардан фойдаланган ҳолда эҳтиёткорлик билан олиб бориляпти.
Ноқулай об-ҳаво шароити ва вазиятнинг хавфлилиги сабабли қидирув-қутқарув ишлари вақтинча тўхтатилди. Қутқарув операцияси 26 январда қайта бошланиши режалаштирилган.
Кўчки шанба куни эрталаб бир неча кун давом этган кучли ёмғирдан кейин содир бўлган. Табиий офат минтақага катта зарар етказди.