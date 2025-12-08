Индонезияда табиий офат натижасида ҳалок бўлганлар сони 900 дан ошди
ASTANA. Kazinform — Суматра оролидаги сел ва кўчкилар қурбонлари сони 914 кишига етди, деб хабар беради Анадолу агентлиги.
Ўлганларнинг 359 нафари Аче провинциясидан, 329 нафари Шимолий Суматрадан ва 226 нафари Ғарбий Суматрадан.
Қутқарув ишлари давом этмоқда, 389 киши бедарак йўқолган.
Муссон ёмғирлари ва тропик циклон туфайли юзага келган офат миллионлаб одамларга таъсир кўрсатди.
Индонезия расмийлари зарар кўрган ҳудудларда фавқулодда ҳолат эълон қилди ва аҳолига гуманитар ёрдам кўрсатиш учун кенг кўламли операцияни бошлади. Озиқ-овқат ва дори-дармонларни етказиб бериш учун вертолётлар ва самолётлар жалб этилди. BNPB маълумотларига кўра, сел кўчкиларидан 3 миллиондан ортиқ одам зарар кўрган.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Индонезияда сув тошқинлари қурбонлари сони 500 дан ошгани ҳақида хабар берган эдик.