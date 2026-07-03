Индонезияда самолёт ёниб кетди, учувчи ҳалок бўлди
ASTANА. Кazinform — Индонезиянинг Папуа минтақасида номаълум шахслар самолётни ёқиб юбориши оқибатида америкалик учувчи ҳалок бўлди, деб хабар беради Аnadolu.
Самолёт узоқ Папуа тоғли провинциясидаги учиш-қўниш йўлагида ёниб кетди. Дастлабки маълумотларга кўра, бортда учувчидан ташқари яна 7 йўловчи бўлган. Ҳозирча улар орасида жароҳат олганлар ҳақида ҳеч қандай маълумот йўқ.
Индонезия расмийлари ҳодисани текширмоқда. Ҳужумга минтақадаги сепаратистик қуролли гуруҳлар алоқадорлиги расман тасдиқланмаган. Расмийларнинг айтишича, ҳодисанинг аниқ сабаби ҳали аниқланмаган.
Мамлакат транспорт вазирлиги Вамена аэропорти маъмурияти раҳбаридан дастлабки ҳисобот олганини ва АҚШ фуқароси учувчи Николас Госселиннинг ҳалок бўлганини тасдиқлаганини маълум қилди. Вазирлик терговчилар ва тегишли давлат идоралари ҳодисанинг ҳолатларини ва ҳужум қандай содир бўлганини текшираётганини айтди.
Самолёт пайшанба куни эрталаб қўнганидан кўп ўтмай, учиш-қўниш йўлаги билан алоқани узди.
Учиш-қўниш йўлаги жойлашган Яхукимо тумани полиция бошлиғи Зет Салино самолёт қуролли тўдалар томонидан ёқиб юборилгани ҳақида хабарлар борлигини айтди. Унинг сўзларига кўра, расмийлар вазиятни дарҳол текшира олмаяпти, чунки бу ҳудудга фақат ҳаво орқали бориш мумкин.
Kompas телеканалининг хабар беришича, Ғарбий Папуа Миллий озодлик армияси (TPNPB) ҳужум учун, жумладан, учувчининг ўлими учун жавобгарликни ўз зиммасига олди.
АҚШ ҳозирча воқеа бўйича расмий баёнот бермади.
Эслатиб ўтамиз, Покистонда ўқув марказининг томи қулаб тушиб, 14 нафар бола ҳалок бўлгани ҳақида хабар берган эдик.