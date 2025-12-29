Индонезияда қариялар уйида содир бўлган ёнғинда 16 киши ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform - Индонезия полицияси Шимолий Сулавеси провинциясининг пойтахти Манадо шаҳридаги қариялар уйида содир бўлган ёнғинда ҳалок бўлган 16 кишининг шахсини аниқлашга киришган. Бу ҳақда душанба куни минтақавий полиция жамоатчилик билан алоқалар бўлими бошлиғи Аламсья Хасибуан маълум қилди, деб хабар беради Синьхуа.
«Шахсни аниқлаш жараёни полиция касалхонасида олиб борилмоқда», - деди у.
Хасибуаннинг таъкидлашича, шахсни аниқлаш жараёни қурбонларнинг оилалари билан кейинги мувофиқлаштиришдан олдин уларнинг шахсини тўлиқ аниқлашга қаратилган.
Унинг сўзларига кўра, ёнғин якшанба куни маҳаллий вақт билан соат 20:36 да бошланган ва Манадо шаҳар маъмурияти томонидан юборилган учта ўт ўчириш машинаси воқеа жойига етиб келганидан сўнг соат 21:30 атрофида ўчирилган.
Ёнғин ҳақида маълумот олгандан сўнг, полиция тезда ҳудудни ҳимоя қилиш ва қутқарув ишларига ёрдам бериш учун чоралар кўрди. Омон қолганлар маҳаллий касалхоналарга эвакуация қилинди.
А. Хасибуаннинг сўзларига кўра, полиция воқеалар кетма-кетлигини ва ёнғиннинг дастлабки сабабини аниқлаш учун воқеа жойини текшириш ва гувоҳларни сўроқ қилишни ўз ичига олган терговни бошлади.