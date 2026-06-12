Илон Маск дунёдаги илк триллионерга айланди
ASTANA. Kazinform — SpaceX компаниясининг ўз акцияларини сотиш орқали 75 миллиард доллар жалб этиши Илон Маскнинг бойлигини кескин оширди. Натижада унинг асосий активи қиймати кўтарилиб, умумий бойлиги 1 триллион доллардан ошиб кетди, деб хабар беради Reuters.
Ракеталар, сунъий йўлдош тизимлари ва сунъий интеллект билан шуғулланувчи SpaceX акциялар савдосидан 75 миллиард долларлик инвестицияларни жалб этди. Бу инвесторларнинг Маскнинг бизнес лойиҳаларига юқори қизиқишини кўрсатди.
Акциялар жойлаштирилишидан олдин Forbes Маскнинг бойлигини тахминан 780 миллиард долларга баҳолаган эди. Бироқ, SpaceXнинг қиймати қайта ҳисоблаб чиқилгандан ва акциялари оммавийлаштирилгандан сўнг, унинг бойлиги 1,1 триллион доллардан ошди.
Маскнинг бойлигининг асосий қисми SpaceXдаги улушидан келади. Унинг компаниядаги улушининг қиймати тахминан 866 миллиард долларга баҳоланмоқда. Бундан ташқари, унинг активларининг катта қисми Tesla акциялари ва бошқа инвестициялардан иборат.
Тадбиркорнинг номи 2022 йилда Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғини 44 миллиард долларга сотиб олганидан кейин ҳам тез-тез муҳокама қилина бошлади. Ушбу битим унинг жамоатчилик ва сиёсий таъсирини сезиларли даражада оширди.
Мутахассислар Teslaнинг муваффақиятини глобал автомобилсозлик саноатининг электр транспорт воситаларига ўтишини тезлаштирган асосий омиллардан бири деб ҳисоблайдилар. Компаниянинг бозор қиймати ҳозирда 1 триллион доллардан ошади.
Жанубий Африканинг Претория шаҳрида туғилган Маск Пенсильвания университетини тамомлаган. Кейинчалик у космик технологиялар, электр транспорт воситалари, сунъий интеллект ва рақамли платформаларни ўз ичига олган улкан бизнес империясини яратди.