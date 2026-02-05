Илон Маскнинг бойлиги 800 миллиард доллардан ошди
ASTANA. Kazinform – Бу Илон Маскнинг икки компанияси – SpaceX ва xAIнинг бирлашишидан кейин мумкин бўлди. Бу унинг бойлигини сезиларли даражада оширди.
Forbes баҳолашича, келишув SpaceX-xAI бирлашган компаниясининг умумий қийматини 1,25 триллион долларга баҳоламоқда. Шунинг натижасида Илон Маскнинг бойлиги 84 миллиард долларга ошиб, 852 миллиард долларга етди. Ҳозирда у компаниянинг жами акцияларининг тахминан 43 фоизига эгалик қилади. Келишувдан олдин Маск SpaceX акцияларининг 42 фоизи ва xAIнинг 49 фоизига эгалик қилган. xAI SpaceXни сотиб олгандан кейин аэрокосмик корпорацияси илгарилаб, Маскнинг энг қимматли активига айланди.
SpaceX устунлигига қарамай, Tesla Маскнинг асосий бойлик манбаларидан бири бўлиб қолмоқда. The Economic Times ёзишича, у электромобиль ишлаб чиқарувчисининг тахминан 178 миллиард долларга баҳоланган акцияларининг тахминан 12 фоизига, шунингдек, яна 124 миллиард долларга баҳоланган акция опционларига эгалик қилмоқда.
Бу рақамларга Tesla акциядорлари ноябрь ойида маъқуллаган Маскнинг баҳсли рекорд тўлов пакети кирмайди. Агар электромобиль ишлаб чиқарувчиси келгуси ўн йилликда бозор капитализациясини саккиз баравар оширишни ўз ичига олган «Марсга учиш» каби амбициоз мақсадларига эришса, бу пакет охир-оқибат Маскка қўшимча акциялар шаклида 1 триллион долларгача фойда келтириши мумкин.
SpaceX-xAI келишуви Маскнинг компанияларининг бир йилдан камроқ вақт ичида иккинчи йирик бирлашуви бўлди. Ўтган йилнинг март ойида у xAIни ўзининг X (илгариги Twitter) ижтимоий медиа платформаси билан бирлаштириб, xAIни 80 миллиард долларга, Xни эса 33 миллиард долларга баҳолади.
Эслатиб ўтамиз, Илон Маск тарихда 700 миллиард доллар бойликка эга бўлган биринчи одамга айланди.