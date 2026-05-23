Иқлим ўзгариши миграцияга қандай таъсир қилади — эксперт фикри
ASTANА. Кazinform — Келгуси ўн йилликларда иқлим ўзгариши туфайли Қозоғистон ва Марказий Осиёга оқиб келаётган мигрантлар сони ортиши мумкин. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Қозоғистон стратегик тадқиқотлар институти Иқтисодий сиёсат таҳлили бўлими бошлиғи Анна Алшанская маълум қилди.
У Қозоғистон Республикаси Президентининг "Юқори малакали мутахассислар, хорижий инвесторлар ва тадбиркорларни жалб қилиш учун қулай шароитлар яратиш мақсадида миграция сиёсатини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги Фармонини тушунтиришга бағишланган давра суҳбатида ушбу мавзу бўйича кенг маъруза қилди.
Экспертнинг сўзларига кўра, Марказий Осиёда ишчи кучи етишмаслиги туфайли Қозоғистон аста-секин минтақада меҳнат мигрантларини жалб қилишнинг асосий марказларидан бирига айланиб бормоқда. Мамлакатга, айниқса қўшни давлатлардан ишлаш учун келаётган одамлар сони ортиб бормоқда.
Шу билан бирга, унинг фикрича, сиёсий ва иқтисодий беқарорлик катта ва назоратсиз миграция оқимига олиб келиши мумкин. Шунинг учун давлатлар бундай тартибсиз миграцияга тайёр бўлишлари керак.
Бундан ташқари, иқлим ўзгариши бундай тартибсизликка таъсир қилиши мумкин. Масалан, агар глобал исиш туфайли денгиз сатҳи секин ёки кескин кўтарилса, денгиз ёки океан яқинида яшовчи одамлар хавфсизроқ жой излаб кўчиб ўтишлари аниқ.
— Иқлим ҳозирда миграциянинг асосий омилларидан бирига айланиб бормоқда. Мутахассисларнинг фикрига кўра, Қозоғистондаги иқлим дунё ўртача кўрсаткичидан тезроқ исиб бормоқда. Бу миграция оқимларининг ўзгаришига ҳисса қўшиши мумкин. Жаҳон банкининг маълумотларига кўра, 2050 йилга бориб Марказий Осиёга 2 миллион "иқлим мигранти" кўчиб ўтиши мумкин. Бундай жараёнга олдиндан тайёргарлик кўриш ва миграция, иқтисодий ва демографик сиёсатда бу омилларни ҳисобга олиш муҳимдир, — деди Анна Алшанская.
Унинг сўзларига кўра, Қозоғистон ўз фуқаролари ва меҳнат мигрантлари учун имкониятлар маркази сифатида ривожланишда давом этиши, минтақадаги мавқеини мустаҳкамлаши керак.
Эслатиб ўтамиз, иқлим исиши дунё дарёларида кислород миқдорини пасайтирмоқда.