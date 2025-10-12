OZ
Тренд:
    08:00, 12 Октябрь 2025

    Икки ярим минг километрга от миниш - жасоратми ёки инжиқлик

    ASTANA. Kazinform - Хитойнинг Тарбағатай вилоятидан отда йўлга чиққан ёш эр-хотин Қуанбек Тусипханули ва Жайна Еркинқизи деярли Астанага яқинлашиб қолдилар.

    жолаушы
    Фото: Кейіпкердің жеке мұрағатынан

    Улар “Хоргос” чегара постидан ўтиб, бир ойга яқин вақт ичида Алматига етиб келдилар. Бугун улар Қарағанди вилояти ҳудудидан ўтяптилар. Саёҳатнинг умумий масофаси 2 500 километрдан ортиқ.

    Жолаушы жұбайлар
    Фото: Kazinform

    Қозоғистонга отда йўл олган ватандошлар ҳақидаги хабарни эшитиб, одамлар йўл-йўлакай уларни интиқлик билан кутиб, дастурхон ёзиб, илиқ кутиб оляптилар.

    жолаушы
    Фото: Кейіпкердің жеке мұрағатынан

    Қишлоқ аҳолиси «Қиз Жибек билан Тўлеген қаерга етиб келди?» деб ҳаяжонга тушиб, уларга ҳамроҳ бўлиб, қизиқиш билан кузатяпти. Саёҳатчи эр-хотин билан учраша олмаганлар ижтимоий тармоқлар орқали ўз тилакларини йўллаб, уларга хавфсиз саёҳат тилаяптилар.

    жолаушы
    Фото: Кейіпкердің жеке мұрағатынан
    жолаушы
    Фото: Кейіпкердің жеке мұрағатынан
    жолаушы
    Фото:Кейіпкердің жеке мұрағатынан
    жолаушы
    Фото: Кейіпкердің жеке мұрағатынан

     

    Теглар:
    От спорти Марафон Ватандошлар Маънавият
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
