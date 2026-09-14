Икки-уч йилдан кейин AI орқали яратилган фильмни анъанавий кинодан ажратиш қийин бўлади — Алмас Жали
ASTANA. Kazinform — Агар сунъий интеллект шу суръатда ривожланишда давом этса, икки-уч йилдан кейин AI орқали яратилган фильмни анъанавий усулда суратга олинган кинодан ажратиш қийин бўлиши мумкин. Бу ҳақда Astana AI Film Festival ҳаммуассиси ва кенгаш раиси Алмас Жали маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, ҳозирча тўлиқ метражли фильмни бутунлай сунъий интеллект ёрдамида яратиш осон эмас.
“Ҳозир бир ярим соатлик фильмни AI ёрдамида яратишга уринишлар бўляпти. Натижа ёмон эмас. Шунга қарамай, томошабин ҳозирча унинг сунъий интеллект ёрдамида яратилганини пайқай олади”, — деди Алмас Жали.
У янги моделлар ва платформалар жуда тез ривожланаётганини таъкидлади.
“Агар шу суръат сақланиб қолса, икки-уч йилдан кейин, эҳтимол, ундан ҳам олдинроқ, қайси фильм AI орқали, қайси бири эса анъанавий усулда суратга олинганини ажратиш қийин бўлиши мумкин”, — деди у.
Алмас Жалининг айтишича, сунъий интеллект фильм суратга олишнинг кўплаб босқичларини енгиллаштиради. Анъанавий фильм учун катта жамоа, актёрлар, декорациялар ва ўнлаб суратга олиш сменалари талаб этилади.
“Баъзан бир фильмни тайёрлашга қарийб бир йил вақт кетади. Жамоада 100-120 киши ишлайди. Актёрлар ишини мувофиқлаштириш, декорация тайёрлаш, суратга олиш жараёнини ташкил этиш керак. Сунъий интеллект эса бу ишларнинг бир қисмини анча тез амалга ошириш имконини беради”, — деди у.
Алмас Жали AI орқали фильм яратиш ҳозирча арзон эмаслигини ҳам таъкидлади.
“Ҳозир генерация арзон эмас. Бироқ платформалар кўпайиб, рақобат кучайгани сари унинг нархи пасаяди, деб ўйлайман. Анъанавий кино ишлаб чиқариш билан таққослаганда, AI орқали фильм яратишга анча кам вақт ва меҳнат сарфланади”, — деди Алмас Жали.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Astana AI Film Festival танловига 125 мамлакатдан 8 мингдан ортиқ киноасарлар келиб тушгани ҳақида хабар берилган эди.