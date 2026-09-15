Hyundai Motor Group Қозоғистонда ишлаб чиқариш ва локализацияни кенгайтириш ниятида
ASTANA. Kazinform - Давлат раҳбари Hyundai Motor Group президенти ва стратегия ҳамда режалаштириш бўлинмаси раҳбари Сунг Кимни қабул қилди. Бу ҳақда Kazinform Ақордага таяниб хабар беради.
Учрашувда инвестициявий ва саноат-технологик ҳамкорликни кенгайтириш истиқболлари, шунингдек, Қозоғистонда янги йирик лойиҳаларни амалга ошириш масалалари муҳокама қилинди.
Муҳокамаларда Корея томонидан Hyundai Motor Group таркибига кирувчи Hyundai Engineering ва Kia автомобиль концерни вакиллари ҳам иштирок этди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Hyundai Motor Groupнинг Қозоғистон автомобиль саноатини ривожлантиришга қўшаётган салмоқли ҳиссасини қайд этиб, локализация даражасини янада ошириш, автомобиль компонентлари ишлаб чиқаришни кенгайтириш ва соҳанинг экспорт салоҳиятини юксалтириш муҳимлигини таъкидлади. Давлат раҳбари бу борада Алматидаги Hyundai ва Қостанайдаги Kia заводларининг ролини алоҳида қайд этди.
Шу нуқтаи назардан, Президент Қозоғистонни автомобиль ишлаб чиқариш ва экспорт қилиш бўйича йирик минтақавий марказга айлантириш, бунда тўлиқ ишлаб чиқариш циклини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратиш вазифасини белгилади.
Давлат раҳбарининг таъкидлашича, шерикликнинг яна бир муҳим йўналиши электр транспорти соҳаси бўлиши мумкин. Бу йўналиш электромобиллар ва уларнинг компонентларини ишлаб чиқариш, шунингдек, зарядлаш инфратузилмасини яратишни ўз ичига олади.
Ўз навбатида, Сунг Ким Қасим-Жомарт Тоқаевга Hyundai ва Kia лойиҳаларига доимий эътибор ва қўллаб-қувватлови учун миннатдорлик билдирди. Унинг сўзларига кўра, Қозоғистон компания учун шунчаки бозор эмас, балки МДҲ мамлакатларидаги фаолият учун муҳим минтақавий марказ ҳисобланади.
Hyundai Motor Group раҳбари компаниянинг Қозоғистондаги иштирокини янада кенгайтириш ва ишлаб чиқариш локализациясини чуқурлаштириш ниятини тасдиқлади.
Бундан ташқари, Hyundai Engineering раҳбарияти нефть-газ соҳаси, саноат ва инфратузилма йўналишларида ҳамкорликни ривожлантиришга тайёр эканини билдирди.
Ўз навбатида, Kia компанияси вакиллари Қозоғистоннинг миллий автомобиль брендини биргаликда ривожлантириш ниятини маълум қилди.