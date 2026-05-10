ХВЖ: Қозоғистонда аҳоли жон бошига тўғри келадиган ЯИМ 2031 йилга бориб 23 000 долларга етиши мумкин
ASTANА. Кazinform - Қозоғистон аҳоли жон бошига тўғри келадиган ЯИМ бўйича жаҳон рейтингидаги ўрнини яхшилаши мумкин. Мамлакат 2031 йилга бориб 71-ўриндан 68-ўринга кўтарилиши кутилмоқда.
Ушбу маълумотлар Халқаро валюта жамғармаси томонидан эълон қилинган апрель ойидаги шарҳда келтирилган.
Жамғарманинг ҳисоб-китобларига кўра, 2026 йилда Қозоғистонда аҳоли жон бошига тўғри келадиган ЯИМ 17 500 долларни ташкил этади. Ушбу кўрсаткичга кўра, мамлакат Сейшел ороллари ва Сербия ўртасида жойлашади.
Минтақадаги мамлакатлар орасида Россия 18 530 доллар билан 69-ўринда, Хитой 14 870 доллар билан 78-ўринда, Ўзбекистон 4660 доллар билан 131-ўринда ва Қирғизистон 3200 доллар билан 142-ўринда.
Халқаро валюта жамғармаси прогнозига кўра, 2031 йилга бориб Қозоғистонда аҳоли жон бошига тўғри келадиган ЯИМ 23,17 минг долларгача ўсади.
Ушбу кўрсаткич билан Қозоғистон жаҳон рейтингида Ўмон ва Туркия ўртасида жойлашиши мумкин.
Прогнозга кўра, Ўзбекистон 7,06 минг долларлик кўрсаткич билан 121-ўринга кўтарилади. Хитой 19,88 минг доллар билан 74-ўринга яқинлашади. Қирғизистон 142-ўринда қолади. Россия эса 18,48 минг доллар билан 78-ўринга тушиши мумкин.
Лихтенштейн дунё рейтингида биринчи ўринда туради. Ҳозирда унда аҳоли жон бошига тўғри келадиган ЯИМ 226,81 минг долларни ташкил этади. Бу Қозоғистон кўрсаткичидан тахминан 13 баравар юқори.
Энг паст кўрсаткич Яманда қайд этилган. У ерда аҳоли жон бошига тўғри келадиган ЯИМ атиги 383,75 долларни ташкил этади.
Халқаро валюта жамғармаси маълумотларига кўра, Лихтенштейн 2031 йилда рейтингда биринчи ўринни сақлаб қолади. Яман охирги ўринда қолади.
Жамғарма маълумотларига кўра, кейинги беш йил ичида Қозоғистоннинг аҳоли жон бошига тўғри келадиган ялпи ички маҳсулоти 32,4 фоизга ўсиши мумкин. Ўсиш суръати бўйича республика дунёда 43-ўринни эгаллайди.
Мутлақ ҳисобда аҳоли жон бошига ўсиш 5,67 минг долларни ташкил этади. Бу дунё мамлакатлари орасида 59-натижа.
Эслатиб ўтамиз, ХВЖ 2026 йил учун глобал иқтисодий ўсиш прогнозини пасайтирди.