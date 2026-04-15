ХВЖ 2026 йил учун глобал иқтисодий ўсиш прогнозини пасайтирди
ASTANА. Кazinform – Халқаро валюта жамғармаси 2026 йилда глобал иқтисодий ўсиш прогнозини 3,1% гача пасайтирди, деб хабар беради Xinhuа.
Ташкилотнинг янгиланган «Жаҳон иқтисодий истиқболлари» (World Economic Outlook) ҳисоботида 2027 йил учун прогнози 3,2% да сақланиб қолган.
Қайта кўриб чиқилган прогноз глобал иқтисодий ўсишнинг секинлашишини кўрсатади. Халқаро валюта жамғармаси маълумотларига кўра, 2025 йилда жаҳон ялпи ички маҳсулот ўсиши 3,4% ни ташкил этди.
Илгари 2026 йил учун ўсиш 3,4% ни ташкил қилиши прогноз қилинган эди.
Ҳисобот Яқин Шарқдаги можаронинг таъсирини ҳисобга олади ва анъанавий базавий прогноз ўрнига "маълумотнома прогнози" ни тақдим этади. У можаронинг кўлами ва давомийлиги чекланганлиги ва унинг оқибатлари 2026 йил ўрталарига келиб камайиши ҳақидаги тахминга асосланган.
Шунингдек, жамғарма маълумотларига кўра, глобал инфляция 2026 йилда 4,4% гача кўтарилиши ва 2027 йилда 3,7% гача пасайиши кутилмоқда.
