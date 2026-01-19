Ҳукумат мамлакатдаги кутубхоналар фондини тўлдириш учун комиссия тузиши мумкин
QYZYLORDA. Kazinform — 2026 йилда ўтказиладиган машҳур шахсларнинг юбилейлар тақвими мавжуд. Уларнинг ҳаёт йўли ва ижодини тарғиб қилиш ўсиб келажак авлоднинг маънавий камолотига ҳисса қўшиши аниқ.
Бу ҳақда бугун Қизилўрда шаҳрида Миллий қурултой доирасида ўтказилган Ижтимоий ривожланиш секциясида Бош вазир ўринбосари — Маданият ва ахборот вазири Аида Балаева маълум қилди.
Шунингдек, вазир Миллий болалар кутубхонаси масаласи ҳақида фикрини билдирди.
— Мамлакатимиздаги кутубхоналарда ўқиладиган китоблар кам, дейиш мумкин. Чунки ўтган ўттиз йилда бир муаллифнинг китоби юз, икки юз, ҳатто минг марта нашр этилган ҳолатлар бор. Номини ўзгартириб қайта-қайта чиқаришади. Биз ҳар бир кутубхонанинг китоб фондини таҳлил қилдик. Ростдан ҳам, бундай афсусли ҳолатлар кўп учради. Болалар ўзлари ўқишни хоҳлаб, қидирган китобини топа олмайди. Болаларнинг китобга қизиқишини оширмоқчимиз, лекин уларнинг талабини қондирувчи нарсалар деярли йўқ. Шунинг учун тўлиқ даражада шароит ярата олмаётганимизни очиқ айтишимиз керак, — деди Аида Балаева.
Шу сабабли вазир Ҳукумат даражасида комиссия тузиб, кутубхоналар фондларини тўлдириш имкониятини кўриб чиқишни таклиф қилди. Шу билан бирга, бу ишни тезлаштириш зарурлигини таъкидлади.
Эслатиб ўтамиз, бугун Қизилўрда шаҳрида V Миллий қурултой бошланди.