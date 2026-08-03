Ҳудудларда янги вокзаллар, сув қувурлари, логистика хаби ва турар жой бинолари фойдаланишга топширилди
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг топшириқларини амалга ошириш доирасида мамлакат ҳудудларида инфратузилмани модернизация қилиш, ижтимоий ва транспорт иншоотларини қуриш, аҳолини юқори сифатли ичимлик суви ва уй-жой билан таъминлаш бўйича ишлар давом этмоқда, деб хабар беради Ҳукумат матбуот хизмати.
Ўтган ҳафта мамлакатнинг бир қатор ҳудудларида янги инфратузилма лойиҳалари бошланди.
Ақмола вилоятида Курорт– Бурабай, Ақкол, Макинск, Шортанди, Жақси, Сариоба, Ерейментау, Еркиншилик, Оленти, Державинск, Жалтир ва Аршали станцияларидаги темир йўл вокзалларини реконструкция қилиш ишлари якунланди. Авария ҳолатидаги ва эскирган бинолар ўрнига кенгайтирилган кутиш хоналари бўлган янги мажмуалар қурилди. Муҳандислик тармоқлари ва платформалари тўлиқ таъмирланди, бу эса ногирон фуқаролар учун қулай муҳит яратди. Замонавий шамоллатиш, кондиционерлаш ва ёнғин хавфсизлиги тизимлари ҳам ўрнатилди.
Ақтўбе вилоятида Шалқар ва Шубарқудуқ темир йўл вокзаллари таъмирланди. Таъмирлаш ишлари давомида биноларнинг жабҳаси, томи, муҳандислик тармоқлари ва ички хоналари таъмирланди, янги мебель ва ускуналар ўрнатилди. Натижада Шалқар станциясининг майдони 472,8 квадрат метрдан 833,6 квадрат метрга, Шубарқудуқ станциясининг майдони эса 111,2 квадрат метрдан 207,3 квадрат метрга ошди.
Алмати вилоятининг Или туманида йилига 3,5 миллион шинани сақлаш имкониятига эга San Baiserke омбор мажмуаси фойдаланишга топширилди. Ушбу объект МДҲдаги шиналарни сақлаш бўйича энг йирик логистика марказига айланди. Умумий майдони 22,6 гектар бўлган мажмуа омборлар, қайта ишлаш заводи, хизмат кўрсатиш маркази, шунингдек, 180 кишилик ётоқхона ва паркга эга ижтимоий инфратузилмани ўз ичига олади. Логистика маркази маҳсулотларни Қозоғистон ва Марказий Осиё мамлакатларига улгуржи етказиб бериш имконини беради.
Туркистон вилоятида 39,3 километрлик «Тама–Тастанбек» сув қувури ишга туширилди. Лойиҳа натижасида Шардара шаҳрининг 31 мингдан ортиқ аҳолиси ер ости манбаларидан куну тун юқори сифатли ичимлик суви билан таъминланади.
Улитау вилоятининг Сатпаев шаҳрида аҳолининг ижтимоий заиф гуруҳларига мансуб 30 оила янги квартираларнинг калитларини олди. Лойиҳа вилоят ҳокимлиги ва “Отбасы банкі”(Оила банки) ўртасидаги ҳамкорлик тўғрисидаги келишув доирасида амалга оширилди.
– Давлат раҳбарининг топшириқларини амалга ошириш доирасида ҳудудларда инфратузилмани модернизация қилиш, ижтимоий ва транспорт иншоотларини ривожлантириш, шунингдек, аҳолини юқори сифатли ичимлик суви ва уй-жой билан таъминлаш бўйича ишлар тизимли равишда давом эттирилмоқда, – дейилади Ҳукумат матбуот хизмати хабарида.
Эслатиб ўтамиз, Қизилўрдада 300 ўринли касалхона, Президент кутубхонаси ва янги театр қурилаётгани ҳақида хабар берган эдик.