"Хроникадан келажакка": Президент ТРК кинолекторийси павлодарликларни катта экран олдига тўплади
PAVLODAR. Кazinform — Катта экранда эртанги кунга ишонишга интилган одамлар ва воқеалар ҳикояси тўқилган бўлиб, томошабинга ўша муҳим лаҳзаларнинг юкини, бугунги Қозоғистон нафасини, бирлик ва давлат кўмаги кучини ҳис қилди. Президент ТРКнинг кенг кўламли маърифий лойиҳаси Павлодарда давом этди.
Шу кунларда маҳаллий кинотеатр жамият вакиллари, ёшлар, оммавий ахборот воситалари ходимлари ва замонавий ҳужжатли кинематографияга қизиққан шаҳар аҳолисини бирлаштирди. Павлодар аҳолисига Президент ТРКнинг ўз ишлаб чиқариш базаси — Ҳужжатли фильмлар марказининг энг яхши асарлари тақдим этилди.
Биринчи куни томошабинлар «Travel Kazakhstan» ва «Серт» ҳужжатли фильмларини томоша қилишди. Биринчи асар мамлакатнинг туристик салоҳияти, ҳар бир ҳудуднинг ўзига хос гўзаллиги, унинг табиий ва маданий бойликлари ҳақида ҳикоя қилади. Томошабинлар Қозоғистоннинг бутун ҳудуди бўйлаб, энг баланд чўққилардан тортиб кенг даштларгача, қадимий ёдгорликлардан тортиб замонавий шаҳарларгача саёҳат қилгандек таассуротга эга бўлишди. Фильм бизга мамлакат ҳаёти ва руҳини чуқур ҳис қилиш ва уни янги йўналишлар ва инновациялар маскани сифатида кўриш имконини берди.
"Серт" фильмининг контексти бошқача, у 2024 йилги ҳалокатли сув тошқинлари пайтида халқнинг бирлиги ва жасорати, шунингдек, Давлат раҳбарининг топшириқларини амалга ошириш доирасида амалга оширилган кенг кўламли ишлар ва унда иштирок этган одамларнинг тақдири ҳақида ҳикоя қилади.
— Тақдим этилган ҳужжатли лойиҳалар шунчаки воқеалар йилномаси эмас, балки улар тарихимиз ва замонавий давримизнинг ҳақиқий кўзгуси бўлиб, жамиятда содир бўлаётган жараёнларга чуқурроқ кириш имконини беради. Улар ўтмиш ва бугунни таҳлил қилиш учун платформага айланади ва мамлакат келажаги учун бирлик ва масъулият ҳиссини шакллантиради, — деди Павлодар вилояти ҳокимининг ўринбосари Айгул Маликова.
Унинг фикрича, "Серт" фильми ватанпарварлик ва мамлакат олдидаги фуқаролик масъулияти каби тушунчаларни ёдга солади ва Қозоғистоннинг кучи халқнинг бирлигида ва давлатнинг ҳар бир фуқаронинг тақдирига ҳамдардлигида эканлигини айтади.
Фильмнинг ўзига хослиги шундаки, у ҳақиқий: у фақат қаҳрамонларнинг ҳикоялари ва интервьюларига асосланиб суратга олинган. Ғамхўрликдан таъсирланган ва бунга гувоҳ бўлган аҳолининг ўзлари офатдан кейин тикланган ҳудудлар, кўрсатилган ёрдам ва давлат томонидан кўрсатилган қўллаб-қувватлаш ҳақида гапиришади. Айнан шу одамларнинг сўзлари фильмни Президентнинг сўзлари фуқаролар тақдирида ҳақиқий амалга оширилганининг жонли исботига айлантиради.
— Маълумки, ҳужжатли фильм соҳасида фактларнинг ҳақиқийлиги ва аниқлиги биринчи ўринда туради. Бироқ, экрандаги хроника томошабинда ҳақиқий ҳис-туйғуларни, масалан, ҳамдардлик, биродарлик ва бирдамлик туйғусини уйғотганда, ҳақиқий маҳорат намоён бўлади. Ижодий жамоа айнан шундай эришган: ҳар бир сюжет жуда катта меҳнат ва тарихий аҳамиятга эга, — деб баҳолади вилоят жамоатчилик кенгаши аъзоси Еркеғали Жанғази.
Бу мавзу Павлодар аҳолисига яхши маълум. 2024 йилда бу ерда бир нечта қишлоқлар сув остида қолган, жумладан, Ақтоғай тумани, Жалаули аҳоли пунктида оғир вазият юзага келган.
— Давлат раҳбарининг топшириғи билан атиги уч ой ичида уйсиз қолган бешта оила учун замонавий уй-жойлар қурилди. Фуқаролар шикастланган мол-мулклари учун тўлиқ компенсация олдилар. Бу маълумотлар шунчаки статистика эмас, балки Президентимизнинг эътибори ва ғамхўрлиги, давлатнинг тезкор ҳаракатлари халқ учун ҳақиқий қўллаб-қувватлашга айланганидан далолат беради, — деди Еркегали Жанғази.
Келгуси куни кинолекторий «Құлалы аралының адамы» ваДавлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг 2025 йил декабрь ойида Японияга давлат ташрифи натижаларига бағишланган «Қуатты серіктес» ҳужжатли фильмлари намойиши билан давом этди.
Павлодарлик томошабинлар тақдим этилган фильмларнинг мафкуравий мазмуни ва режиссёрлик ишини юқори баҳоладилар. Намойишдан сўнг, Ҳужжатли фильмлар марказининг катта муҳаррири ва сценарий муаллифи Эльмира Ишмухаметова, шунингдек, марказ директори Бахтиёр Қанафин билан ижодий учрашув бўлиб ўтди. Иштирокчилар фильмларнинг асл ғояси ва суратга олиш жараёни ҳақида кўпроқ маълумотга эга бўлишди, мутахассисларнинг профессионал фикрларини тинглашди ва муаллифларга саволлар беришди. Мунозара замонавий жамиятда ҳужжатли кинонинг роли ҳақида жонли мулоқотга айланди.
— Президент ТРКнинг 30 йиллигига бағишланган таълим лойиҳаси доирасида Қозоғистоннинг 20 шаҳрида кинолекторийлар ўтказиш режалаштирилган. Павлодар ушбу рўйхатдаги ўн иккинчи шаҳар эди. Ушбу лойиҳанинг мақсади алоҳида ишонч муҳитини яратишдир, чунки бизнинг фильмларимиз Қозоғистонда содир бўлаётган энг ёрқин ва муҳим воқеалар ҳақида ҳикоя қилади. Шунингдек, бир ҳудуд аҳолиси экран орқали бошқа ҳудуднинг ҳаёти ва фаолиятини кўриши, уларнинг ритмини ҳис қилиши ва бир-бирини чуқурроқ тушуниши муҳимдир. Шундай қилиб, кўриб турганингиздек, ҳужжатли кинематография ўзига хос кўприкка айланади. Яъни, бу мамлакатнинг чекка ҳудудларини боғлайди, ягона маданий макон яратади ва биродарлик туйғусини мустаҳкамлайди, — деди Президент ТРК ҳужжатли фильмлар маркази катта муҳаррири Эльмира Ишмухаметова.
Эслатиб ўтамиз, "Хроникадан келажакка" республика кинолекторийси аввал Астана, Қизилўрда, Туркистон, Чимкент, Тараз, Ақтау, Атирау, Орал, Ақтўбе ва Ўскемен шаҳарларида ўтказилган эди.
Кинолекторий ўз ишини 25 сентябрь куни Алматида якунлайди.