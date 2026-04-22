Ҳозирги экология фақат иқлим муаммолари билан чекланиб қолмайди – Президент
ASTANА. Кazinform – Астанада бўлиб ўтаётган Минтақавий экологик саммитда Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев иштирокчиларга мурожаат қилиб, халқаро мулоқот платформасининг аҳамиятини таъкидлади.
– Аслида, бугун Ер куни. Шу муносабат билан биз сайёрамизни ҳимоя қилиш масъулиятимизни яна бир бор эълон қилиш учун йиғилмоқдамиз. Барқарор ривожланиш учун умумий қарашни яратиш долзарб ва жуда муҳимдир. Минтақа мамлакатлари буни чуқур тушунадилар. Замонавий экология фақат иқлим муаммолари билан чекланиб қолмайди. Бу инсон ҳаётининг асосидир. Яъни, биз тоза ҳаво ва юқори сифатли сув, бутун тупроқ ва ишончли озиқ-овқат тизими, жамият барқарорлиги ва авлодлар келажаги ҳақида гапирамиз. Бунга умумий онг равшанлиги, жамиятдаги уйғунлик ва инсон бахти ҳам киради. Экология эса Ер юзидаги ҳаётга масъулият билан ёндашадиган онгли турмуш тарзидир. Шунинг учун бугунги саммит жуда ўз вақтида ташкил этилган, – деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Эслатиб ўтамиз, бир нечта давлат президентлари иштирок этаётган Минтақавий экологик саммит "Барқарор келажак учун умумий қараш" шиори остида ўтказилмоқда.